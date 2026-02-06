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Claudia Serrato se quebró al hablar de la operación que enfrentará contra el cáncer

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, compartió una emotiva reflexión sobre el procedimiento médico que enfrentará en los próximos días.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Manager de Lina Tejeiro se quebró al hablar de la cirugía que enfrentará contra el cáncer
Manager de Lina Tejeiro se quebró al hablar de la cirugía que enfrentará contra el cáncer (Foto freepik)

Claudia Serrato continúa compartiendo con sus seguidores detalles de su proceso de salud tras revelar que fue diagnosticada con cáncer de mama.

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A través de sus redes sociales, la representante de Lina Tejeiro ha documentado parte de la lucha que enfrenta contra la enfermedad, recibiendo cientos de mensajes de apoyo y acompañamiento por parte de amigos, familiares y seguidores.

En esta ocasión, Claudia se mostró especialmentesensible al hablar del procedimiento médico que deberá afrontar en los próximos días, una etapa que calificó como determinante dentro de su proceso de recuperación.

Manager de Lina Tejeiro reveló cómo se siente a pocos días de su operación contra el cáncer
Manager de Lina Tejeiro reveló cómo se siente a pocos días de su operación contra el cáncer (Foto freepik)

¿Qué procedimiento se realizará Claudia Serrato?

La manager reveló previamente que fue diagnosticada con cáncer de mama en su seno derecho, razón por la que deberá someterse a una mastectomía.

Según explicó, tras los exámenes, biopsias y valoraciones médicas que se ha realizado durante los últimos meses, los especialistas determinaron que el seno izquierdo se encuentra sano, por lo que no sería necesario intervenirlo.

La manager de diversos famosos colombianos ha sido transparente al compartir cada avance de su tratamiento, mostrando tanto los momentos difíciles como la fortaleza con la que ha decidido enfrentar esta situación.

Durante una reciente actualización en redes sociales, Claudia se mostró visiblemente conmovida al hablar de la cercanía de la operación y del apoyo constante que ha recibido de las personas que siguen su historia.

Además, agradeció a quienes le envían mensajes diariamente para expresarle cariño, fortaleza y buenos deseos en medio de este proceso.

Claudia Serrato conmovió al hablar de la mastectomía a la que será sometida
Claudia Serrato conmovió al hablar de la mastectomía a la que será sometida (Foto Freepik)

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¿Cuándo será la operación de Claudia Serrato?

Claudia Serrato confirmó que la intervención está programada para el próximo 10 de junio. Aunque reconoció que siente nervios por lo que está por venir, aseguró que mantiene la fe y la confianza en que todo saldrá bien.

Asimismo, expresó que espera que junio se convierta en un mes de victoria, sanidad y nuevos comienzos para su vida, reiterando el agradecimiento hacia todas las personas que han estado acompañándola durante esta etapa.

La manager ha dejado claro que continúa afrontando el proceso con esperanza, mientras se prepara para uno de los momentos más importantes de su lucha contra el cáncer de mama.

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