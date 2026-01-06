El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido músico quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, ganándose todo el cariño de sus seguidores.

Con base en esto, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus seguidores, quienes lo acompañaron a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por ser parte de una reconocida agrupación en la que sobresalió con su gran habilidad en el campo artístico.

Además, el artista falleció tras varias complicaciones de salud, en especial, por algunos percances que presentó con respecto a su salud tras ser diagnosticado por una grave enfermedad.

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¿Quién fue el reconocido artista que falleció tras una grave enfermedad?

El nombre de Ángel López se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un destacado músico y violinistas mexicano, sino que también, por confirmarse la desafortunada noticia de su fallecimiento.

¿Cuál fue la causa de la muerte por la que falleció el cantante mexicano? | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial en la cuenta oficial de Instagram de la agrupación ‘Mariachi Vargas de Tecalitlán’, en la que expresaron lo siguientes tras la muerte de Ángel López:

“Hoy la música mexicana y la familia del Mariachi Vargas de Tecalitlán visten de luto. Con profundo dolor, despedimos al Maestro Ángel López, violinista excepcional e integrante fundamental del Mariachi Vargas de Tecalitlán. ​Su virtuosismo, su entrega en cada escenario y esa pasión inigualable con la que hizo vibrar las cuerdas de su violín y su voz dejan una huella profunda en nuestra cultura y en el corazón de todos los que tuvimos el honor de escucharle. Descanse en paz”, dice el comunicado de la agrupación mexicana, ‘Mariachi Vargas de Tecalitlán’.

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¿Cuál fue la causa de la muerte de Ángel López, reconocido artista mexicano?

Según lo han confirmado medios internacionales como ‘Univisión’, se refleja que la causa de la muerte de Ángel López se debió a causa de tras una larga lucha contra el cáncer.

Así se confirmó el doloroso fallecimiento de Ángel López. | Foto: Freepik

Así también, se evidencia que el artista mexicano enfrentó algunas complicaciones, en especial, por revelar que atravesó por un complicado momento tras los altos costos que tuvo que pagar por su intervención, pues, solicitó ayuda de sus seguidores en algunas ocasiones para recaudar fondos y costear sus tratamientos.