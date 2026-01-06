Alejandro Estrada desmintió fuerte rumor sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia

La influenciadora Mariana Zapata y el actor Alejandro Estradaprotagonizaron un divertido momento en un hotel en Bogotá luego de la final de La casa de los famosos Colombia.

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¿Mariana Zapata huele mal?

La creadora de contenido se volvió tendencia en redes sociales por supuestamente no bañarse en La casa de los famosos Colombia y no oler muy bien.

Sin embargo, la influenciadora desmintió dicha información, al igual que varios de sus excompañeros a quienes se le preguntó por ello en repetidas ocasiones cuando salían de la competencia.

Luego de la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde el actor Alejandro Estrada se llevó el gran triunfo y los 400 millones de pesos colombianos, se reunió con Mariana Zapata en uno de los espacios del hotel en el que se hospedaron todos los famosos en Bogotá.

Allí el cucuteño molestó a la paisa con que olía muy bien y Mariana Zapata le pidió que desmintiera que ella no se bañaba.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre el olor de Mariana Zapata?

Una seguidora que estaba en el hotel y les estaba pidiendo fotos, logró grabar el momento en el que el actor Alejandro Estrada desmintió que la influenciadora huele mal.

"Se bañaba todos los días y se bañaba en perfume luego", señaló.

El divertido momento se volvió viral en redes sociales, donde muchos destacaron que no necesitaban decirlo para confirmarlo, pues se notaba que era muy aseada.

Otros por su parte, no dudaron en recordar imágenes de cuando la joven se bañaba en La casa de los famosos Colombia y se arreglaba para las galas.

Asimismo, otros seguidores que han podido conocerla en persona también han detallado lo bien que huele.

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Por ahora, la influenciadora continúa disfrutando del cariño que le han brindado sus seguidores en redes sociales luego de su participación en el reality y destacando los proyectos que tiene después del programa, entre ellos algunos con Juanda Caribe, con quien logró hacer una gran amistad en el juego.

Mientras tanto sus fanáticos se encuentran a la expectativa de lo que pueda pasar con ella luego de La casa de los famosos Colombia.