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Alexa Torrex tomó radical decisión con Alejandro Estrada y Tebi Bernal, ¿se acabó la amistad?

Luego de un mensaje de despedida, Alexa Torrex tomó radical decisión con Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alexa Torrex dejó de seguir en redes a Alejandro Estrada y Tebi Bernal
La decisión de Alexa Torrex que puso en duda su amistad con Tebi Bernal y Alejandro. (Foto: Canal RCN)

En redes sociales circulan pantallazos en los que Alexa Torrex habría tomado radical decisión con Alejandro Estrada y Tebi Bernal tras La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué decisión tomó Alexa con Tebi y Alejandro tras La casa de los famosos?

La gira de medios de los exparticipantes ha generado una ola de reacciones luego de las declaraciones que han estado dando Alejandro y Tebi en las diferentes entrevistas.

Situación que habría hecho que Alexa Torrex reaccionará y tomará la decisión de dejar de seguir a los dos en redes sociales, con quienes tuvo una fuerte relación en medio de la convivencia en La casa de los famosos.

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Según en redes sociales está circulando pantallazos de la cuenta oficial de Alexa Torrex en los que al buscar a Alejandro Estrada y Tebi Bernal no aparecen entre los seguidores.

Alexa Torrex dejó de seguir en redes a Alejandro Estrada y Tebi Bernal
La decisión de Alexa Torrex que puso en duda su amistad con Tebi Bernal y Alejandro. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, esta decisión desató especulaciones que la amistad entre Alexa con los dos finalistas no estaría pasando por el mejor momento.

¿Por qué se habría acabado la amistad entre Alexa, Tebi y Alejandro?

Como ya se había mencionado anteriormente, Alejandro y Tebi han concedido varias entrevistas, por lo que Alexa no habría tomado de la mejor manera algunas de sus declaraciones.

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Por su parte, Alejandro Estrada generó revuelo en redes luego de decir que su triunfo como ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia había sido gracias a su equipo y a su fandom.

Y Tebi Bernal, al ser preguntado sobre si tendría algo con Alexa tras su salida de La casa de los famosos, dejó claro que durante la competencia conoció a la participante, pero que todavía no conoce a la Alexa de afuera.

Alexa Torrex dejó de seguir en redes a Alejandro Estrada y Tebi Bernal
La decisión de Alexa Torrex que puso en duda su amistad con Tebi Bernal y Alejandro. (Foto: Canal RCN)

Estas declaraciones generaron revuelo entre los fandom de Alexa quienes aseguraron que ellos votaron por Alejo en apoyo a Alexa. En el caso de Tebi, la exparticipante se mostró algo decepcionada tras sus palabras.

En el que incluso, Alexa Torrex compartió un fuerte mensaje de despedida a los especialistas.

Tras la acción, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar en los que muchos usuarios reaccionaron con críticas hacía ella.

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