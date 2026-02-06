Andrés Gómez generó especulaciones sobre su relación con Beba tras inesperado mensaje, “es difícil”

Andrés Gómez reapareció en redes sociales con un mensaje que llamó la atención de los seguidores y generó especulaciones sobre su relación con Beba.

Artículos relacionados Producciones RCN Pa’ Quererte regresa a las pantallas de Canal RCN: ponte al día antes de la nueva temporada

¿Qué dijo el esposo de Beba que causó revuelo en redes?

El esposo de Beba, quien no solía compartir mucho contenido en sus redes sociales, últimamente ha sorprendido con sus publicaciones.

Y es que luego de ingresar como invitado para acompañar durante una semana a Beba en La casa de los famosos Colombia, ha estado compartiendo algunas cosas a través de sus historias de Instagram.

Artículos relacionados Juanda Caribe El romántico video de Juanda Caribe y Sheila Gándara que circula en redes sociales

En esta ocasión, Andrés sorprendió al compartir una imagen junto a Beba, tipo selfie, tomada por ella misma, en la que aparecen juntos dentro de un ascensor.

Esposo de Beba causó rumores sobre su relación con Beba por una inesperada imagen. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, más allá de la fotografía, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó la publicación.

“La disciplina es enseñarle a tu mente que no importa si algo es difícil o incómodo: si debe hacerse, se hace”. Además, también escribió: “Ya es hora de empezar, ¿qué esperas?”.

Más allá de que el mensaje podría estar relacionado con el contenido deportivo que suele compartir en sus redes sociales y con la disciplina que mantiene para hacer ejercicio, los comentarios no se hicieron esperar.

Varios usuarios reaccionaron hablando sobre su relación con Beba e incluso algunos aseguraron, que la relación entre ellos no estaría pasando por un buen momento.

¿Cómo reaccionó Beba tras el mensaje de Andrés Gómez?

Otros usuarios también reaccionaron con comentarios relacionados con la amistad que sostiene Beba con Valentino, especialmente después de la final de La casa de los famosos Colombia.

Beba dejó claro que, por ahora, no viajará a Barranquilla junto a su esposo, sino que permanecerá varios días en Bogotá. Durante este tiempo se le ha visto compartiendo con Valentino, algo que también ha generado comentarios entre los seguidores.

Esposo de Beba causó rumores sobre su relación con Beba por una inesperada imagen. (Foto: Canal RCN)

Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de la propia Beba, quien no dejó ningún comentario ni opinión en la publicación. Sin embargo, sí reaccionó con un “me gusta”, desatando aún más especulaciones entre ellos.