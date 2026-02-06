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Familia de Zalek se pronunció sobre la forma en la que Valentino se enteró de su muerte

Valentino Lázaro conoció la noticia del fallecimiento de Zalek poco después de su salida de La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Familia de Zalek rompió el silencio tras la reacción de Valentino a su muerte
Familia de Zalek rompió el silencio tras la reacción de Valentino a su muerte. (Foto Canal RCN | Freepik).

La familia de Zalek se refirió al momento en que Valentino Lázaro se enteró de su fallecimiento, luego de que el creador de contenido conociera la noticia de forma inesperada tras su salida de La casa de los famosos, cuando apenas retomaba contacto con la realidad exterior.

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¿Cómo se enteró Valentino Lázaro de la muerte de Zalek?

Luego de que La casa de los famosos Colombia 3 llegara a su fin, Valentino Lázaro comenzó a reencontrarse con la realidad a través de las redes sociales. Aunque aún no tenía acceso directo a su celular, participó en una transmisión en vivo realizada desde la cuenta de TikTok de Beba de la Cruz.

Valentino Lázaro se despidió con emotivo mensaje tras la muerte de su amigo Zalek
Valentino Lázaro se despidió con emotivo mensaje tras la muerte de su amigo Zalek (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Durante ese espacio, mientras compartía con los seguidores del programa, uno de los usuarios le informó que su amigo Zalek había fallecido, una noticia que el creador de contenido aún no había recibido por parte del equipo de psicología del reality.

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Al conocer la lamentable situación, Valentino Lázaro quedó visiblemente impactado y decidió finalizar la transmisión de manera inmediata. Minutos después, se pronunció a través de sus redes sociales para disculparse con sus seguidores por su repentina salida, una reacción que generó preocupación entre quienes seguían el en vivo.

Como era de esperarse, la reacción de Valentino Lázaro generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde sus seguidores le expresaron solidaridad tras enterarse de la difícil noticia sobre el fallecimiento de Zalek.

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¿Qué dijo la familia de Zalek sobre la forma en la que Valentino se enteró de su muerte?

Poco después de que se viralizara la reacción de Valentino Lázaro al enterarse de la muerte de Zalek, la familia del joven cantante, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en Medellín a inicios de marzo de 2026, se pronunció al respecto.

Zalek, cantante urbano, falleció el pasado 10 de marzo
Zalek, cantante urbano, falleció el pasado 10 de marzo (Foto freepik)

A través de las historias de la cuenta oficial de Instagram del artista, sus familiares compartieron una emotiva fotografía y expresaron su sentir frente a la manera en que Valentino conoció la noticia de su fallecimiento.

"De parte de la familia de Zalek lamentamos mucho la forma en que Valentino Lázaro se enteró del fallecimiento de Zalek".

Además, publicaron una fotografía que el cantante conservaba entre sus pertenencias, en la que aparecía junto al exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

"Encontramos esta foto que él tenía guardada entre sus cosas".

Con este mensaje, la familia de Zalek manifestó su solidaridad con Valentino Lázaro y recordó el vínculo de amistad que ambos compartían antes del fallecimiento del artista.

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