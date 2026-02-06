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Tebi Bernal dedicó emotivo mensaje a Alexa Torrex luego de que lo dejara de seguir en redes

Durante su entrevista en Buen día, Colombia, Tebi Bernal sorprendió al dedicar unas emotivas palabras a Alexa Torrex.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tebi Bernal le dedicó un emotivo mensaje a Alexa Torrex
Tebi Bernal le dedicó un emotivo mensaje a Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).

Tebi Bernal sorprendió durante una entrevista en Buen día, Colombia al dedicar unas emotivas palabras a Alexa Torrex, lo que llamó la atención de los seguidores de ambos. El mensaje se dio en medio de las especulaciones sobre su situación sentimental tras su ruptura con Alejandra Salguero.

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¿Cuál fue el mensaje que Tebi Bernal le dedicó a Alexa Torrex en Buen día Colombia?

Este martes 2 de junio Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe estuvieron como invitados especiales en el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia en donde hablaron sobre su experiencia dentro de La casa de los famosos Colombia.

Tebi Bernal rompió el silencio sobre Alexa Torrex tras dejarlo de seguir: esto fue lo que le dijo
Tebi Bernal rompió el silencio sobre Alexa Torrex tras dejarlo de seguir: esto fue lo que le dijo (Foto Canal RCN)

En medio de la conversación los presentadores le pidieron a Tebi que dedicara unas palabras a Alexa Torrex, con quien convivió durante la competencia y con quien tuvo un acercamiento amoroso que dejó como resultado la ruptura de su relación con Alejandra Salguero.

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Ante esto, Bernal mencionó que agradecía a la joven influenciadora por todo lo que vivieron junto a Alejandro a lo largo de la competencia en donde convivieron durante casi cuatro meses.

“Lo primero: mucho agradecimiento para Alexa por todo lo que se vivió en el programa junto con Alejo, creo que es de reconocer todo lo que ella nos aportó a ambos”.

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Así mismo, destacó grandes cualidades de Torrex, entre ello su forma de ser tan especial, además de su capacidad para salir adelante pese a los obstáculos que se le presentan en el camino. Sin embargo, el tema sentimental decidió reservárselo al mencionar que era algo que ellos dos ya habían hablado.

“Segundo: es una mujer muy especial, muy detallista, demasiado trabajadora y que sé que va a poder con absolutamente todo en la vida y que lo demás, ya sabe que lo hemos conversado bastante”

¿Por qué Alexa Torrex dejó de seguir a Tebi Bernal en redes sociales?

Poco antes de participar en Buen Día Colombia, Tebi Bernal fue consultado en el programa informativo del Canal RCN Mañana Express sobre su opinión frente a la decisión de Alexa Torrex de dejar de seguirlo en redes sociales.

Allí el creador de contenido contó que ya había tenido la oportunidad de hablar directamente con ella sobre el tema y así entender lo que había detrás de dicha acción que causó revuelo entre los internautas. Según explicó, Alexa le dijo que lo hizo para darle espacio mientras asimilaba todo lo que había generado su participación en La casa de los famosos Colombia.

Tebi Bernal aclaró si ya tiene una relación oficial con Alexa Torrex.
Tebi Bernal aclaró si ya tiene una relación oficial con Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).
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