Tebi confesó que tuvo "doble tusa" dentro de La casa de los famosos: ¿a quiénes se refería?

Tebi Bernal, finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos 2026, sorprendió a sus fans cuando afirmó que había tenido una “doble tusa” en la recta final de la competencia.

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¿Qué dijo Tebi Bernal?

Durante toda la competencia, Tebi Bernal tuvo una sección llamada “Querido Diario” en la que se sentaba en la barbería a hablarle a las cámaras acerca de cómo se sentía con las cosas que iban pasando dentro de La casa.

Un día antes de la final de la competencia, Tebi hizo la última aparición de su sección, aclarando que era una sensación muy extraña y que tenía muchos sentimientos encontrados. Habló mayormente de cómo se había estado sintiendo respecto a la última semana del reality, donde tuvo una discusión con los participantes más cercanos a él: Alexa Torrex y Alejandro Estrada.

Alejandro, Tebi y Alexa protagonizaron una discusión en la última semana de La casa de los famosos Col (Foto de Canal RCN)

¿Por qué fue la discusión entre Tebi, Alexa y Alejo?

La discusión comenzó tras el regreso de Alexa a La casa luego de su eliminación, ya que fue elegida como Jefe de Campaña de Alejo. Esta decisión molestó a Tebi, quien aseguró que ella le había prometido asumir ese rol en su campaña.

La situación escaló cuando Alejandro se acercó a Tebi y le dijo que no quería que Alexa se “desenfocara” del juego ni de la campaña por pasar tanto tiempo discutiendo con él, ya que antes de la eliminación de Alexa, ambos habían tenido un romance dentro de la casa.

Tras toda la discusión, hubo tensiones entre los participantes, quienes tenían un grupo llamado “Los Especialistas”. Sin embargo, algunas horas después, todo se solucionó entre ellos.

El grupo de "Los Especialistas" protagonizó una fuerte discusión (Foto de Canal RCN)

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¿A qué se refería Tebi cuando dijo que tenía “doble tusa”?

Retomando lo que Tebi dijo en el último capítulo de su sección “Querido Diario”, el finalista no dudó en confesar lo mal que se sintió por su pelea con Alexa y Alejo, afirmando que se había sentido casi, como una ruptura amorosa:

Era una doble tusa; era la tusa de tener una discusión con Alexa y la tusa de tener una discusión con Alejo, porque cada uno para mí es demasiado especial.

Además, después mencionó que su jefe de campaña, Sofía Jaramillo, le había propuesto una actividad para impulsar a los colombianos a votar por él; sin embargo, él se negó porque sentía que no estaba haciendo lo correcto y que ya había “perdido”

Perdí como persona faltándome a mis principios y perdí esa red de apoyo que tenía, para mí ya no tenía sentido