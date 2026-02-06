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Juanda Caribe reveló en plena entrevista lo que siente por Mariana Zapata: ¿dejó atrás su pasado?

Juanda Caribe desata opiniones en redes tras hacer curiosa confesión de Mariana Zapata en medio de su shippeo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juanda Caribe reveló en plena entrevista cómo ve a Mariana Zapata: ¿dejó atrás su pasado?
¿Cuál fue la confesión que hizo Juanda Caribe mediante sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses, el nombre de Juanda Caribe se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido humorista y creador de contenido digital, sino que también, por ser uno de los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, Juanda ha acaparado la atención mediática por todos los sucesos que vivió en La casa de los famosos Colombia, en especial, por el vínculo que construyó con Mariana Zapata, quien fue su jefa de campaña.

Por su parte, Juanda Caribe reveló qué fue lo mejor que le ocurrió a lo largo de la competencia, durante una entrevista en el programa de ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN.

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¿Qué fue lo mejor que le ocurrió a Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Juanda Caribe demostró a lo largo de La casa de los famosos Colombia que contaba no solo con una gran habilidad en el campo artístico y ser estratégico al momento de tomar una decisión, sino que también, se destacó por compartir su postura sin ningún tipo de filtro.

Juanda Caribe reveló en plena entrevista cómo ve a Mariana Zapata: ¿dejó atrás su pasado?
Esto dijo Juanda Caribe sobre Mariana Zapata. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, muchos internautas le han hecho múltiples preguntas sobre lo que ocurrirá con su futuro desde que está soltero, pues, Sheila Gándara ha demostrado un notorio distanciamiento junto a ella.

Por este motivo, Juanda Caribe fue recientemente entrevistado por parte de los presentadores de ‘Buen Día, Colombia’, quienes le preguntaron acerca de qué fue lo mejor que le ocurrió cuando hizo parte de La casa de los famosos Colombia, pues expresó lo siguiente:

“Lo más lindo que me llevo de La casa de los famosos Colombia fue Mariana y, también, otros compañeros como Maiker Smith, Juan Palau, Juancho Arango y otras celebridades”, expresó Juanda Caribe.

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¿Qué ha dicho Sheila Gándara mediante sus redes tras ver que Juanda Caribe quedó de finalista de La casa de los famosos Colombia?

Juanda Caribe reveló en plena entrevista cómo ve a Mariana Zapata: ¿dejó atrás su pasado?
¿Cómo surgió el shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, Sheila Gándara ha demostrado mediante sus redes sociales que está atravesando por un nuevo momento a nivel personal, en especial, por todos los rumores que se presentaron sobre Juanda Caribe.

Aunque por el momento Sheila no compartió algún pronunciamiento acerca de lo lejos que llegó Juanda Caribe al quedar en segundo lugar al ser finalista de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

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