Andrés Gómez compartió emotivo mensaje que dejó a más de uno pensando, ¿indirecta para Beba?

Andrés Gómez, el esposo de Beba, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, compartió un video que generó intriga entre sus seguidores ya que especularon que se podía tratar de una indirecta para su pareja.

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¿Qué decía el video que publicó Andrés Gómez?

Una semana antes de que Beba fuera eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026, tuvo la oportunidad de compartir con su esposo dentro del reality gracias a un beneficio que les dio El Jefe por haber llegado hasta allí.

El comportamiento de ambos durante esa semana generó miles de comentarios, ya que su relación como pareja se veía distante. Tras la ola de críticas, Beba y Andrés dejaron claro que están pasando por un momento difícil de su relación, pero eso no cambiaría el apoyo mutuo que han tenido.

La relación entre Beba y Andrés Gómez está pasando por un momento difícil (Foto de Canal RCN)A pesar de ello, las alarmas de los fans se activaron cuando, a través de su Instagram, Andrés compartió un video en el que envió un emotivo mensaje que decía:

¿Miedo a qué? Si todo lo aprendí fallando

Tras el contundente mensaje, los internautas comentaron cosas relacionadas con “cuidar su buen corazón” y que “siempre vienen cosas buenas”

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¿Por qué los internautas especulan que se trata de una indirecta para Beba?

Últimamente, el Instagram de Andrés ha estado lleno de publicaciones que tienen que ver con motivación personal, lo cual le causa curiosidad e intriga a sus fans, ya que no se trata del mismo contenido que subía antes de que su esposa fuera eliminada de La casa.

Además, Beba ha afirmado que entre sus planes se encuentra vivir en Bogotá sin su esposo y debido a ello, los internautas no dudaron en cuestionar si su relación con Andrés podría llegar al final gracias a esa decisión.

Los internautas han especulado que la relación de Beba y su esposo pordría llegar al final (Foto de Canal RCN)

¿Qué ha dicho Beba acerca del video que publicó su esposo, Andrés?

Por su lado, Beba ha continuado publicando contenido relacionado a sus vivencias dentro de La casa de los famosos, incluyendo algunos clips y colaboraciones con los que fueron sus compañeros más cercanos dentro del reality: Valentino y Alejandro Estrada.

No ha habido alguna explicación o pronunciamiento que haya hecho Beba respecto al video que compartió su esposo, lo cual aumenta la intriga de si se trata de una indirecta o no