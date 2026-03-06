Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, mostró su deseo de convertirse en padre

Jhorman Toloza, expareja de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia Alexa Torrex, llamó la atención en redes sociales tras expresar su deseo de convertirse en padre, generando todo tipo de reacciones por parte de los internautas, especialmente porque ahora se encuentra soltero.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre convertirse en padre?

Durante la tarde de este miércoles 3 de junio, Jhorman Toloza reapareció en redes sociales luego de ausentarse por unos días para recuperar su tranquilidad mental, pues según comentó a sus seguidores no habría sido una temporada fácil en su vida, ya que los comentarios negativos en su contra habían aumentado en gran medida.

Jhorman Toloza reveló qué hará si Alexa lo busca cuando salga. Foto | Canal RCN.

“He estado bastante mal, muy mal”, mencionó en aquella ocasión.

Sin embargo, tras su regreso se ha mantenido un poco más activo, pues hace pocas horas sorprendió a sus cientos de seguidores al confesar algo bastante inesperado: su deseo de convertirse en padre, justo ahora que acaba de salir de una relación en la que incluso llegó a estar comprometido.

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Con un video animado compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhorman expresó que le gustaría vivir esta etapa futbolística en la que el Mundial de futbol dará inició con un hijo en brazos.

“Ya me vi (emoji enamorado), pero falta tenerlo, jajajaja”, comentó.

Por ahora, Toloza no ha dado más detalles sobre este deseo, pero sus declaraciones ya han generado reacciones entre sus seguidores, quienes han comentado su inesperada postura en este momento de su vida, especialmente por su reciente ruptura.

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¿Cómo reaccionaron los internautas al deseo de Jhorman Toloza de convertirse en padre?

Lo cierto es que la reciente confesión de Jhorman Toloza sobre su deseo de convertirse en padre no pasó desapercibida en redes sociales, donde los internautas reaccionaron de inmediato con opiniones divididas y múltiples comentarios sobre el momento en el que decidió compartir esta postura.

“Después de lo de Alexa sale con esto”, “todavía no supera la ruptura”, “qué rápido cambió de etapa”, “primero debería cerrar ese capítulo con Alexa”, “suena a reacción por la ruptura”, “cada quien maneja sus procesos”, “se ve afectado por la separación”, fueron algunos de los comentarios.