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Juanda Caribe recreó la pose de Mariana Zapata que se volvió viral en La casa de los famosos Colombia

Juanda Caribe no dudó en hacer la famosa pose de Mariana Zapata a la hora de tomarse fotos tras salir de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juanda caribe y mariana zapata en La casa de los famosos Colombia
Juanda Caribe divierte sobre Mariana Zapata tras La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El comediante Juanda Caribe divirtió a muchos seguidores luego de recrear la famosa pose de la influenciadora Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál es la pose que se hizo famosa de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido se hizo viral en redes sociales luego de realizar una particular pose frente a la cámara en una actividad de talentos, donde enseñó cómo ubicarse frente a las cámaras para registrar los mejores ángulos y así presumir su belleza en redes sociales.

La paisa se puso de pie de lado y sacó un poco su cadera y puso todo su pelo hacia un lado al frente, cuyo momento lo volvieron meme.

mariana zapata y su pose viral de la casa de los famosos colombia

Varios de sus rivales en la competencia lo tomaron en su contra, como fue la actriz Marilyn Patiño, quien lo hizo en un 'Congelado' y además en su visita en los últimos días lo volvió a recordar.

Sin embargo, Mariana Zapata se tomó dicha burla con humor y lo usó a su favor sacando chistes de ello en repetidas ocasiones.

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¿Juanda Caribe recreó la pose de Mariana Zapata?

El cantante estuvo en entrevista junto a sus excompañeros Valentino Lázaro y Tebi Bernal sobre algunos temas subidos de tono y allí le preguntaron por su p*se favorita, a lo que él con humor respondió que la de Mariana Zapata y procedió a imitarla.

juanda caribe divierte al hacer pose de mariana zapata

La influenciadora paisa reaccionó a la publicación con un emoji de risa, reiterando lo poco que le importan las críticas al respecto.

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Por ahora, Juanda Caribe se encuentra en Barranquilla, donde tuvo una gran bienvenida de sus fieles admiradores que lo esperaban en el aeropuerto y con quienes tuvo una gran fiesta, en la que les agradeció por todo el apoyo y el cariño que le brindaron durante toda su participación en La casa de los famosos Colombia.

Señaló que, ahora enfrentará su realidad tras su ruptura con Sheila y podrá ver a su hija Victoria, a quien anhelo ver todo el tiempo en la competencia.

Asimismo, destacó que, tiene varios proyectos en mente, entre ellos junto a Mariana Zapata, a quien apoyará en su emprendimiento y en los próximos días viajará a Medellín.

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