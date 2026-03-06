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Alexa Torrex y Tebi Bernal causaron furor tras mostrarse juntos con románticos gestos, ¿qué pasó?

Tras polémica, Alexa Torrex sorprendió al aparecer junto Tebi en un video que causó furor por los gestos entre ellos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alexa Torrex sorprendió con Tebi Bernal tras dejar de seguirlo en redes sociales
Tras la polémica, Alexa Torrex reapareció con Tebi Bernal y causó revuelo en redes. (Foto: Canal RCN)

Alexa Torrex y Tebi Bernal volvieron a llamar la atención de sus seguidores tras aparecer juntos en un video que causó revuelo en redes tras notables gestos entre ellos.

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¿Qué mostró Alexa Torrex en el video junto a Tebi Bernal?

Recientemente la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió al hacerse un drástico cambio de look en el que dejó claro que estaba cerrando ciclos.

Sin embargo, Alexa Torrex sorprendió al compartir un video en su cuenta de TikTok donde suma millones de seguidores junto a Tebi Bernal mientras suena una canción de bachata cuya letra hace referencia a la diferencia de edad entre dos personas.

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En el video, se escucha una parte de la canción que dice: “Tú tienes 30 y yo apenas 24, son apenas numeritos, qué fastidio”.

Alexa Torrex sorprendió con Tebi Bernal tras dejar de seguirlo en redes sociales
Tras la polémica, Alexa Torrex reapareció con Tebi Bernal y causó revuelo en redes. (Foto: Canal RCN)

Y es que la elección de la canción llamó la atención de sus seguidores debido que entre ellos existe una diferencia de edad, pues como bien se conoce, Alexa Torrex es menor que Tebi Bernal.

Además, hubo otro detalle que llamó la atención de los seguidores tras los notables gestos que ambos tuvieron en medio del video, en el que aparecen mirándose de una curiosa manera.

“El corazón no emana odi0”, escribió Alexa para compartir el video junto a Tebi.

¿Por qué el reencuentro de Alexa Torrex y Tebi Bernal causo comentarios?

Esto da después de que Alexa Torrex tomara la decisión de dejar de seguir a Tebi Bernal en redes sociales.

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La situación ocurrió luego de unas declaraciones del creador de contenido en las que aseguró que no conocía a la Alexa fuera del reality, sino únicamente a la que compartió con él dentro de La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex sorprendió con Tebi Bernal tras dejar de seguirlo en redes sociales
Tras la polémica, Alexa Torrex reapareció con Tebi Bernal y causó revuelo en redes. (Foto: Canal RCN)

Estas declaraciones generaron revuelo en redes y desataron especulaciones que ya no tenían ninguna cercanía.

Pero luego, Alexa sorprendió al compartir una serie de videos en sus redes sociales en el que esta con Tebi causando de nuevo revuelo en redes.

“Mi novela turca favorita...”, comentó una persona tras el video de Alexa con Tebi.

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