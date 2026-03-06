En los últimos meses, el nombre de Alejandro Estrada se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor colombiano, sino que también, por todo lo que demostró al ser el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el actor demostró a lo largo de la competencia que una de las características en las que más llamó la atención por parte de sus seguidores fue cuando tuvo un efímero romance con Yuli Ruíz.

Así también, el actor acaparó la atención mediática en las plataformas digitales tras compartir varios detalles acerca de lo que ocurrió con Yuli Ruíz tras ser captados en el hotel y tras varios rumores, Alejandro volvió a pronunciarse al respecto en sus redes sociales.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla será papá; así fue el emotivo anuncio

¿Cuál fue la nueva confesión que hizo Alejandro Estrada sobre Yuli Ruíz?

En los últimos días, Alejandro Estrada ha sido centro de atención mediáticas a través de las distintas plataformas digitales por todos los detalles que ha tenido desde que se convirtió en ganador de La casa de los famosos Colombia 2026.

Esto dijo Alejandro Estrada sobre Yuli Ruíz. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Alejandro Estrada volvió a pronunciarse sobre lo que opina de Yuli Ruíz, en especial, por todo lo que vivieron a lo largo de la competencia, pues, no solo ocurrió un shippeo entre ambos, sino que también, generaron una ola de comentarios tras hacer una contundente confesión en una entrevista con el medio de comunicación ‘Radio Uno’, pues, expresó las siguientes palabras:

“Yo creo que viví el romanticismo de una manera muy clara allá adentro. Con ella tuve la oportunidad de conversar, pues era importante. Aunque ella en su momento no quiso hablar, pues, lo entendí”, agregó Alejandro Estrada.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la música: murió famoso cantante en un accidente de tránsito, así se confirmó la noticia

¿Cuál fue la nueva confesión que hizo Alejandro Estrada sobre Yuli Ruíz tras ser captados en el hotel?

En los últimos días, una gran variedad de internautas generó diversas opiniones en las redes sociales al ver que Alejandro Estrada fue visto con Yuli Ruíz, luego de la final de La casa de los famosos Colombia, siendo claro con ella tras lo ocurrido y revelando que aunque no ocurrió nada amoroso, aclararon algunos desacuerdos que tuvieron después de su fugaz amor en el reality:

¿Cómo se convirtió Alejandro Estrada en ganador de La casa de los famosos Colombia 2026? | Foto: Canal RCN