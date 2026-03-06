Juanda Caribe compartió especial momento con Mariana Zapata tras su llegada a Barranquilla | VIDEO
La llegada de Juanda Caribe a Barranquilla dejó inesperado momento con Mariana Zapata en plena celebración.
Tras la final de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe llegó a Barranquilla causando sensación en redes sociales tras el recibimiento que le tenían preparado su familia y algunos de sus seguidores.
¿Cómo fue el recibimiento de Juanda Caribe tras llegar a Barranquilla?
El exparticipante ha compartido a través de sus redes sociales varios detalles de lo que fue ese viaje de regreso a su ciudad natal, donde pudo reencontrarse con sus seres queridos después de su paso por La casa de los famosos.
Además, en redes sociales también han salido a la luz diferentes videos en el aeropuerto, donde se observa el momento de su llegada y cómo fue recibido por varios integrantes de su Team Blue, quienes lo esperaban con una papayera y una gran celebración para darle la bienvenida.
En medio del festejo, se viralizaron videos de ese momento y uno de los que más llamó la atención fue cuando hizo una videollamada a Mariana Zapata.
Juanda Caribe aparece en el video mostrando la pantalla de su celular con la imagen de la creadora de contenido sonriendo, mientras las personas que estaban con él corean al mismo tiempo el nombre de Mariana.
Tras el video varios usuarios reaccionaron con fuerte mensajes para Mariana Zapata, quien sostuvo una cercanía con Juanda en medio de la convivencia del reality.
Y es que el locutor había anunciado que estaría viajando en esta fecha tras la gira de medios que debía realizar por una razón en especial.
¿Por qué Juanda Caribe dijo que quería viajar a Barranquilla?
Juanda, como lo reveló en varias entrevistas que dio tras La casa de los famosos Colombia, dio a conocer que esperaba este momento para poder ver a su pequeña hija, quien cumplió recientemente su primer año de vida.
Sin duda, los seguidores se han mostrado expectantes tras conocer ese momento y también lo que pasará con su expareja Sheila Gándara, quien se ha mostrado haciendo varios cambios en su vida y su aspecto físico tras la cercanía de Juanda Caribe y Mariana Zapata.
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