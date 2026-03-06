¿Qué es la sueroterapia y para qué sirve? El tratamiento que recibió Greeicy y despertó curiosidad

La cantante colombiana Greeicy volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir un video en redes sociales en el que aparece recibiendo un suero por vía intravenosa mientras disfruta de un momento familiar junto a su pareja, Mike Bahía, y su hijo.

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Las imágenes generaron preocupación entre algunos usuarios, quienes se preguntaron si la artista atravesaba algún problema de salud.

Sin embargo, todo parece indicar que Greeicy se encontraba realizándose una sesión de sueroterapia, un procedimiento que ha ganado popularidad en los últimos años entre personas que buscan complementar su bienestar y recuperación física.

¿Qué se hizo Greeicy?

Aunque la cantante no entregó detalles sobre el contenido del suero que estaba recibiendo, en el video se le observa canalizada mientras permanece tranquila y acompañada de su familia.

La publicación generó múltiples preguntas sobre el procedimiento, ya que muchas personas asociaron la canalización con una hospitalización o una enfermedad.

No obstante, la artista no manifestó ningún problema de salud y simplemente mostró parte de una rutina de cuidado personal que realizan algunas celebridades y creadores de contenido.

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¿Qué es la sueroterapia?

La sueroterapia es un tipo de terapia de infusión que consiste en la administración intravenosa de líquidos, vitaminas, minerales, medicamentos o nutrientes directamente en el torrente sanguíneo.

Al ingresar por vía intravenosa, estos componentes son absorbidos de forma inmediata por el organismo, evitando el proceso digestivo.

Este procedimiento puede realizarse de manera ambulatoria y suele ser utilizado tanto en tratamientos médicos como en programas de bienestar y recuperación física.

Todo sobre la sueroterapia: el procedimiento intravenoso que mostró Greeicy (Foto freepik)

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¿Cuáles son los beneficios de la sueroterapia?

Dependiendo de los componentes administrados, la sueroterapia puede contribuir a la hidratación del organismo, la reposición de vitaminas y minerales, el apoyo al metabolismo energético y la recuperación tras periodos de agotamiento físico.

Algunas personas también recurren a este procedimiento para complementar procesos de recuperación después de enfermedades o para combatir la sensación de fatiga, siempre bajo la orientación de profesionales de la salud.

¿Qué condiciones puede tratar la sueroterapia?

La terapia de infusión se utiliza en el manejo de diversas condiciones médicas como la deshidratación, anemias por deficiencia de hierro, trastornos autoinmunes, enfermedades inflamatorias gastrointestinales, migrañas, osteoporosis y algunos trastornos neurológicos.

También puede emplearse para administrar antibióticos, hidratación, inmunoterapia o reposición de electrolitos. Los especialistas recomiendan que este tipo de tratamientos se realicen únicamente bajo supervisión médica y de acuerdo con las necesidades específicas de cada paciente.