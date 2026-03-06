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Isabella Ladera presumió con cautivadoras fotos sus últimos días de embarazo

La modelo Isabella Ladera mostró cómo se ve en sus últimas semanas de gestación de su segundo bebé.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Isabella Ladera en su embarazo
Isabella Ladera presumió su avanzado embarazo/AFP: Ivan Apfel

La influenciadora Isabella Ladera presumió a sus millones de fanáticos cómo luce en sus últimos días de embarazo de su segundo hijo, fruto de su relación con el deportista Hugo García.

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¿Cómo se ve Isabella Ladera en sus últimos días de embarazo?

La creadora de contenido presumió su enorme barriguita y su belleza a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, donde compartió un carrusel con varias fotografías en las que se dejó ver en sus últimas semanas de gestación de su pequeño.

isabella ladera en su avanzado embarazo

Recordemos que, la venezolana tiene una hija mayor llamada Mía Antonella, producto de su relación anterior con el influenciador Isander Pérez, con quien se separó para darle pie a su polémico romance con el cantante colombiano Beéle, el cual no culminó en buenos términos.

El bebé que espera es el primer que tendrá en común con Hugo García, quien se ha mostrado muy feliz y ansioso de poder conocer al pequeño.

En las instantáneas, la venezolana se dejó ver luciendo una levantadora de color negro y mostrando no grande que está su pancita.

"Me transformas a diario angelito mío. TE AMO", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionó el novio de Isabella Ladera al verla en sus últimos días de embarazo?

Luego de su publicación, el deportista no tardó en reaccionar y dedicarle unas amorosas palabras, destacando lo enamorado que está de ella y lo feliz que está de construir una familia a su lado.

"Algún día nuestro hijo verá esta foto y entenderá por qué su papá se enamoró de su mamá todos los días un poco más. Te amo vida mía", comentó.

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Por ahora, se desconoce las semanas exactas que tiene la influenciadora de embarazo y el nombre que le pondrá a su bebé, por lo que, en cualquier momento la creadora de contenido puede anunciar la llegada de su bebé y más datos al respecto.

isabella ladera muestra su enorme pancita de embarazo

Mientras tanto, sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido en redes sociales sobre cómo está viviendo este proceso, resaltando que ha sido muy diferente a su primer embarazo.

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