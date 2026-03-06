Viralizan video de Sheila respondiendo si considera infiel a Juanda Caribe

Un video de Sheila Gándara se volvió viral en redes sociales luego de que respondiera una pregunta sobre Juanda Caribe y revelara si lo considera una persona infiel. Sus declaraciones generaron reacciones entre los seguidores de ambos creadores de contenido, especialmente porque su relación finalizó poco después de que este tuviera un acercamiento con Mariana Zapata dentro de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué respondió Sheila Gándara cuando le preguntaron si Juanda Caribe era infiel?

Luego de que La casa de los famosos Colombia llegara a su fin con la victoria del actor Alejandro Estrada y el segundo lugar de Juanda Caribe, en redes sociales comenzó a circular un video en el que aparece Sheila Gándara, expareja del creador de contenido, compartiendo con Nicolás Arrieta, exparticipante del reality.

Sheila rompe el silencio en video viral sobre Juanda Caribe y la infidelidad. (Foto Canal RCN).

En el clip, Arrieta le preguntó a Sheila si alguna vez había sido infiel, a lo que respondió de manera contundente que no. Sin embargo, el influenciador aprovechó para preguntarle si Juanda Caribe sí lo había sido.

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Ante la pregunta, Sheila intentó evadir la respuesta, pero al notar que estaba siendo grabada aseguró que no sabía si su expareja era infiel.

“¿Usted ha puesto cachos?”, le preguntó Arrieta. “No, yo no he puesto cachos”, respondió ella. Acto seguido, el creador de contenido insistió: “¿Y Juanda?”, a lo que Sheila contestó: “No sé”.

El video no tardó en generar reacciones entre los internautas, quienes comentaron la respuesta de Sheila y la interpretación que cada uno le dio a sus palabras sobre Juanda Caribe. Mientras tanto, el clip continúa circulando en distintas plataformas y acumulando visualizaciones.

¿Sheila Gándara y Juanda Caribe ya se reencontraron?

Vale la pena recordar que la relación entre Sheila Gándara y Juanda Caribe no atraviesa su mejor momento. La influenciadora y madre de la hija del creador de contenido decidió poner fin a su relación luego de que en redes sociales comenzaran a circular supuestos chats que lo señalaban de haber sido infiel.

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Adicional a esto, Gándara también se mostró afectada por el acercamiento entre Mariana Zapata y Juanda Caribe, pues aunque ella había tomado la decisión de dejar a un lado su relación sentimental, ellos dos no tenían conocimiento de esto cuando comenzaron a tener un acercamiento que internautas calificaron de inapropiado.

Ahora que Juanda Caribe retomó su vida fuera del programa tras la gran final del reality, muchos seguidores están atentos a un posible reencuentro con Sheila, teniendo en cuenta que comparten una hija. Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido información que confirme que dicho encuentro ya ocurrió.