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Tebi confirmó si oficializó su relación con Alexa Torrex tras su ruptura con Alejandra Salguero

Tebi Bernal se refirió a los rumores sobre su cercanía con Alexa Torrex y reveló si ambos decidieron dar un paso más.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tebi Bernal aclaró si ya tiene una relación oficial con Alexa Torrex.
Tebi Bernal aclaró si ya tiene una relación oficial con Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).

Tebi Bernal, finalista de La casa de los famosos Colombia, aclaró los rumores sobre su vida sentimental y confirmó si ya oficializó su relación con Alexa Torrex, luego de su mediática ruptura con Alejandra Salguero. Sus declaraciones despejaron las dudas que surgieron entre sus seguidores en las últimas semanas tas el final del reality en el que ocupó el cuarto lugar.

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¿Cómo inició el acercamiento entre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Durante gran parte de la competencia de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex y Tebi Bernal protagonizaron un acercamiento que dio de qué hablar entre los seguidores del reality. Aunque ambos mantenían relaciones sentimentales fuera del programa, su cercanía dentro de la casa despertó todo tipo de comentarios entre los televidentes.

Qué respondió Tebi sobre un posible romance formal con Alexa Torrex
Qué respondió Tebi sobre un posible romance formal con Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).

Su notable vínculo ocasionó que sus respectivas parejas tomaran distancia de ellos, mientras continuaban en la competencia con el objetivo de convertirse en los ganadores de la tercera temporada, algo que finalmente no ocurrió.

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Tras finalizar el reality, la cercanía entre Tebi Bernal y Alexa Torrex siguió generando interés entre sus seguidores.

¿Tebi Bernal y Alexa Torrex oficializaron su relación sentimental?

Luego de que finalizara La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal y Alexa Torrex se reunieron en el hotel donde fue hospedado el finalista. Durante un en vivo realizado en TikTok, el creador de contenido tuvo su primer acercamiento con sus seguidores, quienes quisieron saber qué ocurriría entre ambos a nivel sentimental.

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Sin embargo, lejos de profundizar en el tema, Tebi aseguró que no mantenía una relación oficial con la influenciadora, quien se encontraba a su lado en ese momento.

“No, no somos novios”, afirmó.

Además, el creador de contenido reaccionó a los comentarios de algunos detractores sobre la forma en que estaban manejando su vínculo, pues, aunque no habían formalizado una relación, sí existía un acercamiento entre ambos.

Con esto Tebi dejó claro que por ahora no piensa oficializar una relación con Alexa Torrex, aunque ambos continúan compartiendo tiempo juntos tras el final del reality.

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