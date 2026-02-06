Karola y Eidevin revelaron románticas fotos en Medellín al estilo de Karol G y Anuel AA

Los influenciadores Karola y Eidevin causaron revuelo entre miles de sus fanáticos luego de compartir románticas fotografías juntos en Medellín.

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¿Karola y Eidevin están juntos?

Los creadores de contenido sorprendieron a sus fanáticos al revelar que se siguen viendo pese a la distancia, pues recordemos que Eidevin reside en Colombia, mientras que Karola vive en República Dominicana.

Los famosos lograron sostener un romance tras participar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y tras su salida se les volvió a ver juntos en República Dominicana, donde el influenciador fue el modelo del próximo videoclip de Karola, el cual tendrá por nombre "Mi paracaídas", el cual sus fanáticos están ansiosos por ver.

Aunque desde hace algunos días no se volvió a ver juntos ni a interactuar en sus redes sociales, muchos especularon que dicha relación habría terminado, por lo que, emocionaron a sus seguidores al reaparecer de nuevo.

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¿Karola y Eidevin quieren una relación secreta?

En las instantáneas los famosos se dejaron ver luciendo ropa cómoda y posando a la cámara desde un mirador en Medellín, realizando uno de los planes típicos de la región.

A dicha publicación decidieron ponerle la canción "Secreto" de Karol G y Anuel AA, haciendo alusión de sus encuentros y su relación lejos de la opinión pública, pese a compartir algunas cosas.

"Todo se desacomoda y se acomoda otra vez. Tranqui, un día a la vez. La privacidad es poder. La gente no puede destruir lo que no conoce", agregó Karola en la publicación.

Por su parte, Eidevin no tardó en preguntarle públicamente si ella se devolvía a Colombia o él se iba para República Dominicana.

Asimismo, algunos de sus excompañeros de reality como Valentino Lázaro y Lorena Altamirano reaccionaron a sus fotografías añadiendo emojis de enamorados.

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Cabe resaltar que, ambos han detallado que todavía no son novios oficialmente, pero sí se están dando la oportunidad de conocerse y decidir qué puede pasar con ellos.

Por ahora, cada uno sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos con su respectivo contenido de música, estilo de vida, viajes y más.