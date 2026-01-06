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Alejandro Estrada respondió si sintió algo por Beba en La casa de los famosos Colombia

El actor Alejandro Estrada se sinceró sobre si se sintió atraído por Beba en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
alejandro estrada y beba en la casa de los famosos colombia
Alejandro Estrada habla sobre su conexión con Beba/Canal RCN

El actor Alejandro Estrada aclaró si llegó a sentirse atraído por la influenciadora Beba en La casa de los famosos Colombia.

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¿A Alejandro Estrada le gustó Beba en La casa de los famosos Colombia?

El cucuteño confesó en algunas ocasiones mientras estuvo en La casa de los famosos Colombia que se le parecía muy atractiva su compañera Beba, quien se encuentra casada con Andrés Gómez.

Alejandro estrada habla de beba tras shippeo

Durante la participación de ambos en la competencia y luego de la salida de la modelo Yuli Ruiz, con quien el actor sostuvo un romance, los fanáticos comenzaron a hacerle un shippeo con Beba.

Aunque se les intentó involucrar afuera y dentro del reality por sus compañeros, ambos mantuvieron su distancia debido al compromiso de la influenciadora.

En medio de una rueda de prensa, Alejandro Estrada fue interrogado al respecto y destacó que sí le gustó, pero siempre respeto que está casada.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada cuando se le preguntó por Beba?

"Es una mujer casada y para mí eso es intocable. Puedo ser amable, coqueto, querido, caballero con ella y fui muy claro y ella conmigo. Le dije 'no me vayas a malinterpretar, este quiero ser yo contigo' y fue bonito", dijo.

Recordó cuando conoció al esposo de la influenciadora en la semana que los familiares ingresaron a La casa de los famosos Colombia.

Alejandro estrada se sincera sobre shippeo con beba

"Menos mal se hicieron las cosas bien, parchamos, nos hicimos amigos dentro de lo difícil que fue porque era retadorcita y con ella nos entendimos luego, después de su regreso, quién sabe por qué, pero se acercó y empezamos a conocernos y fue chévere", dijo.

Concluyó destacando que no hubo nada y no podría haber nada con ella pese a la cercanía que tuvieron en los últimos días en la competencia.

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Por ahora, el actor Alejandro Estrada sigue disfrutando de haber ganado La casa de los famosos Colombia y haber sido el merecedor de apagar las luces de la tercera temporada del reality, del que ya se confirmó la cuarta temporada, la cual tiene en expectativa a miles de seguidores del formato.

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