Tebi Bernal respondió si tendrá una relación con Alexa Torrex, ¿solo fue parte del juego?

El modelo Tebi Bernal respondió la masiva inquietud sobre si tendrá una relación con Alexa Torrex luego de salir de La casa de los famosos Colombia.

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¿Tebi Bernal tendrá una relación con Alexa Torrex afuera de La casa de los famosos Colombia?

El influenciador estuvo en entrevista con La Mega de RCN Radio, donde fue cuestionado sobre su shippeo con la cucuteña Alexa Torrex, con quien fue bastante cercano dentro del reality.

"Yo le dije que tenía que hablar muy bien con ella absolutamente todo porque uno como puede decir de manera deliberada si uno no conoce a la persona y la persona no lo conoce a uno, pero sí hemos compartido bastante todos estos días. Ayer comimos salchipapas", dijo.

¿Tebi Bernal no quiere tener una relación con Alexa Torrex?

Debido a que su respuesta no fue tan clara, le preguntaron si en el fondo quiere que pase algo con ella o no, a lo que este siguió dejando la incertidumbre al respecto, indicando que es algo que debe solucionar solo con la influenciadora.

"En el fondo, muy en el fondo, muy en el fondo, yo necesito datearme de todo. Ella y yo sí hemos conversado afuera, pero son cosas que han quedado hasta ahí, no se puede decir nada", agregó.

Ante las críticas de que quizás la usó para avanzar en el juego confesó que sus sentimientos fueron reales luego de que su relación empezara como una estrategia.

"Más allá de falso todo comenzó como un acuerdo donde queríamos ver cómo reaccionaba la gente y una cosa lleva a la otra, yo no puedo negar que sí se siente cosas, se sintieron y dejo hasta ahí", puntualizó.

Tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron al respecto, donde mucho detallaron que se le nota que él no quiere tener nada con ella como se evidenciaba en la competencia, mientras que otros señalan que guardan la esperanza de que pueda ocurrir algo entre ellos.

Por el momento, sus admiradores siguen al pendiente de sus redes sociales y de lo que pasa entre ellos luego de finalizarse La casa de los famosos Colombia.