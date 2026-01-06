Desde hace varios meses, el nombre de Norma Nivia y Mateo Varela se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por todos los detalles que han demostrado mediante sus redes sociales al ser dos reconocidos creadores de contenido digital.

Así también, ambas celebridades han tenido la oportunidad de mantener informados a sus seguidores sobre todo lo que han hecho en su vida cotidiana, en especial, por su viaje fuera del país, pues están en Corea del Sur.

Por este motivo, la pareja acaparó la atención mediática tras una reciente publicación que compartieron mediante sus redes sociales acerca de todo lo que han vivido fuera del país, pues, generaron diversas opiniones con emotivas palabras.

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¿Cuál fue la reciente publicación que Norma Nivia compartió con Mateo Varela mediante sus redes?

Es clave mencionar que Mateo Varela y Norma Nivia han tenido la oportunidad de mantener informados a sus seguidores sobre todo lo que hacen en su vida cotidiana, en especial, por ser dos reconocidos creadores de contenido.

Este fue el mensaje de Norma NIvia y Mateo Varela en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por ello, la pareja reapareció recientemente a través de sus redes sociales compartiendo todo tipo de detalles sobre cómo ha sido su experiencia al estar fuera del país, en especial, al estar en Corea del Sur, pues, expresaron lo siguiente con tiernas palabras:

“¡Hoy el monte Fuji estuvo majestuoso y nosotros felices!”, expresó la pareja en la descripción de la publicación.

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En las fotografías se evidencia que la pareja está atravesando por un importante momento al revelar varios detalles acerca de cómo ha sido su experiencia fuera del país.

¿Cómo se conocieron Norma Nivia y Mateo Varela cuando hicieron parte de La casa de los famosos Colombia?

¿Cómo se conocieron Norma Nivia y Mateo Varela? | Foto: Canal RCN

Recordemos que, en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, Norma Nivia y Mateo Varela acapararon la atención mediática al demostrar que existía una especial conexión entre ambos.

Así también, ambas celebridades han generado una gran variedad de opiniones al demostrar que su romance fue más allá de las pantallas, en especial, por todos los detalles que han tenido en su vida cotidiana al ser una de las parejas más influyentes del entretenimiento.