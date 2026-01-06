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Gabriel Coronel compartió video con Salomé Rodríguez y su gesto llamó la atención: “tristeza”

Gabriel Coronel mostró una curiosa reacción de Salomé tras el final de sus vacaciones en Cancún.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Gabriel Coronel mostró inesperada reacción de Salomé tras terminar sus vacaciones en Cancún.
Gabriel Coronel mostró a Salomé tras sus vacaciones y un detalle se llevó las miradas. (Foto: AFP)

Gabriel Coronelcompartió un curioso momento que vivió junto a Salomé y Daniela Ospina tras revelar el final de unas vacaciones familiares.

A través de sus redes sociales, el actor y cantante publicó un video en el que aparecen los tres mientras se movilizaban en un vehículo.

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¿Qué gesto de Salomé llamó la atención de Gabriel Coronel?

En las imágenes se observa a Daniela Ospina, Gabriel Coronel y Salomé sentados juntos.

Mientras el cantante venezolano grababa, mostró a ambas y llamó la atención una reacción de la hija de Daniela Ospina, quien al notar la cámara hizo un curioso gesto de mala cara.

Gabriel Coronel mostró inesperada reacción de Salomé tras terminar sus vacaciones en Cancún.
Gabriel Coronel mostró a Salomé tras sus vacaciones y un detalle se llevó las miradas. (Foto: AFP)

En el video de Gabriel Coronel, Salomé aparece junto a su mamá y, en un momento, se voltea hacia Daniela Ospina y se tapa los ojos mientras el actor continúa grabando el momento.

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Posteriormente, Gabriel Coronel se refirió al momento y comentó que las vacaciones habían llegado a su fin. También hizo referencia al estado de ánimo que, según él, se percibía tras el viaje.

“Se acabaron las vacaciones”, expresó mientras enfocaba nuevamente a Daniela Ospina y a Salomé.

En otro momento Gabriel Coronel aseguró que se respiraba tristeza y continuó mostrando a Daniela Ospina y Salomé.

Hace poco, Daniela Ospina había compartido un videos de estas vacaciones en el que reveló que estaban en Cancún. A través de sus redes sociales mostró algunos detalles de la experiencia, así como del hotel en el que estuvieron hospedados.

¿Qué reacciones generó el gesto de Salomé tras video de Gabriel Coronel?

Gabriel Coronel también comentó que se notaba gente cansada y agotada, mientras enfocaba principalmente a Salomé.

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Asimismo, mencionó que había personas decepcionadas y tristes porque el viaje había terminado, aunque también dijo que habían disfrutado de esos días de descanso.

Gabriel Coronel mostró inesperada reacción de Salomé tras terminar sus vacaciones en Cancún.
Gabriel Coronel mostró a Salomé tras sus vacaciones y un detalle se llevó las miradas. (Foto: AFP)

Además de compartir el momento, el cantante aprovechó el video para promocionar nuevamente su más reciente canción.

Y como era de esperarse, la publicación generó comentarios en la que varios usuarios volvieron a elogiar la relación que Gabriel Coronel mantiene con Salomé.

Como es conocido, la niña es fruto de la relación que tuvieron Daniela Ospina y el futbolista James Rodríguez.

Por otra parte, algunos usuarios también se preguntaron por la ausencia del hijo que tienen Daniela Ospina y Gabriel Coronel en común, ya que no apareció en el video.

 

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