Alexa Torrex rompió el silencio tras la negativa de Tebi Bernal de un posible noviazgo

Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recientemente causó revuelo en las redes sociales luego de compartir sorpresivo mensaje luego de las declaraciones que hizo Tebi Bernal, en donde aseguró que no tiene claro si tendría una relación con ella.

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¿Alexa Torrex reaccionó a las polémicas declaraciones de Tebi Bernal?

Y es que, en medio de la controversia que generaron las palabras del exparticipante, con quien tuvo un shippeo al interior de la competencia, la joven cucuteña al parecer se habría mostrado un poco confundida por lo que ha venido ocurriendo desde la gran final del reality de convivencia.

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"Y tranquilos que les estoy haciendo caso, estoy concentrada en lo mío, trabajando, tengo muchas cosas por hacer, estoy bastante confundida..." dijo la creadora de contenido y cantante.

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Según lo comentó Torrex sin dar mayor detalle, le estaría yendo bastante mal en las entrevistas e incluso bromeó al mencionar que ella se "funa" sola, dejando ver con sus declaraciones que lo que ha dicho en redes y medios de comunicación le estaría jugando en su contra.

Alexa Torrex reapareció con mensaje tras declaraciones de Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue el romántico video que Alexa Torrex compartió con Tebi Bernal?

Además de sorprender al compartir esa reflexión, la influenciadora y exparticipante de esta tercera temporada, también reapareció con un romántico video en el que recordó con nostalgia un poco de lo que fue su relación con Tebi al interior del juego.

Así mismo, y como parte de sus apariciones en su cuenta de Instagram, Alexa dejó otro enigmático mensaje en el que quiso referirse a su fandom con las siguientes palabras: "todavía es muy pronto para tomar decisiones, entiendo a mi fandom lo que está sintiendo, démosle tiempo al tiempo".

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Cabe señalar que, lo dicho por Alexa en su cuenta oficial de Instagram, fue relacionado con la revelación que hizo Tebi en una entrevista radial, pues allí fue interrogado sobre este shippeo que surgió al interior del juego y existen posibilidades de que se consolide una relación seria.

Alexa Torrex sorprende con curioso mensaje tras declaraciones de Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

"¿Tendrías algo con Alexa?", le dijo la periodista. "No sé, es que yo te puedo decir que conozco a Alexa de La casa de los famosos, pero yo no conozco a Alexa de afuera, ella no conoce a Tebi de afuera", afirmó Bernal.

Lo anterior, dejó claro que, contrario a lo que muchos pensaban que ocurriría, en este momento todo parece indicar que no habrá un noviazgo entre los exparticipantes, pues aunque Alexa sí aseguró que le gustaría, el paisa no parece estar tan convencido.