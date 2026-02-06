En las últimas horas, el nombre de una reconocida exparticipante de La casa de los famosos Colombia se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una destacada actriz colombiana, sino que también, por confesar en sus redes sociales que está atravesando por un doloroso momento.

Así también, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas a través de sus redes sociales, en especial, por vestirse de luto por una dolorosa pérdida.

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¿Quién es la reconocida exparticipante de La casa de los famosos Colombia que se viste de luto tras dolorosa pérdida?

El nombre de Lady Tabares se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana y creadora de contenido digital, sino que también, por confesar en sus redes sociales que está atravesando por un doloroso momento tras la pérdida de un reconocido integrante de ‘Lady, la vendedora de rosas’.

Lady Tabares se viste de luto tras dolorosa pérdida. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Lady compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 700 mil seguidores, en la que expresó en sus historias el sentido fallecimiento de uno de sus compañeros con los que compartió durante el set de ‘Lady, la vendedora de rosas’, en la que expresó las siguientes palabras:

“Buen viaje, viejo querido. Con tristeza despedimos a otro miembro de la vendedora de rosas, condolencias a la familia y allegados”, expresó Lady Tabares.

Aunque en la fotografía no se evidencia el nombre del miembro que falleció de ‘Lady, la vendedora de rosas’, varios internautas lo han despedido con sentido cariño mediante sus redes.

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¿Cómo fue la participación de Lady Tabares en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Lady Tabares adquirió gran visibilidad al ser una de las exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que se ganó el cariño de sus seguidores.

Así fue el paso de Lady Tabares en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, la influenciadora aprovechó la oportunidad para contar varios detalles de su vida, en los que conmovió a sus seguidores con todo lo que vivió a lo largo de su vida.