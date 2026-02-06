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Alejandro Estrada reveló cómo es la mujer que le gusta: ¿está describiendo a Beba?

El actor habló sobre las características que busca en una mujer y una de sus respuestas hizo que los seguidores relacionaran sus palabras con Beba de la Cruz.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Está hablando de Beba? Alejandro Estrada reveló cómo es la mujer que le gusta
¿Está hablando de Beba? Alejandro Estrada reveló cómo es la mujer que le gusta (Foto Canal RCN)

Alejandro Estrada volvió a generar conversación entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia luego de revelar cuáles son las características que más le atraen en una mujer.

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Las declaraciones del actor no pasaron desapercibidas y rápidamente despertaron reacciones entre los internautas, quienes aseguraron que la descripción coincidía con una de sus compañeras dentro del reality: Beba de la Cruz.

La amistad que ambos construyeron durante las últimas semanas de la competencia fue una de las más comentadas por los seguidores del programa, quienes destacaron la química, la confianza y la cercanía que mostraron frente a las cámaras.

Alejandro Estrada habló de la mujer que le gusta y desató comentarios sobre Beba de la Cruz
Alejandro Estrada habló de la mujer que le gusta y desató comentarios sobre Beba de la Cruz (Foto Canal RCN)

¿Cuál es el tipo de mujer que le gusta a Alejandro Estrada?

Durante una entrevista, Alejandro Estrada fue consultado sobre las características físicas y personales que más le gustan en una mujer.

El actor explicó que le atraen las mujeres de cabello largo y negro. Además, señaló que para él es importante que una mujer se cuide, tenga una buena presentación personal y que proyecte una buena actitud.

Mientras hablaba del tema, el entrevistador comentó que dentro de La casa de los famosos Colombia no había muchas mujeres que coincidieran con la descripción del pelo negro.

Sin embargo, Alejandro lo corrigió rápidamente y aseguró que sí había una participante que cumplía con esas características: Beba de la Cruz.

La respuesta provocó risas y comentarios durante la entrevista, pero también generó múltiples reacciones en redes sociales.

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¿Qué dijeron las redes sociales ante las declaraciones de Alejandro Estrada?

Tras viralizarse el clip de la entrevista, varios usuarios comenzaron a señalar que Alejandro parecía estar describiendo exactamente a Beba de la Cruz.

Algunos seguidores recordaron la cercanía que ambos tuvieron dentro del reality y aseguraron que entre ellos existía una conexión especial que llamó la atención de los espectadores durante las últimas semanas del programa.

Cuando le preguntaron por qué no había ocurrido nada entre ellos, Alejandro explicó que no era una posibilidad debido a que Beba se encuentra casada.

A raíz de estas declaraciones, las redes sociales se llenaron de comentarios de usuarios que aseguraban que al actor podría haberle gustado la barranquillera, mientras otros destacaron la amistad que construyeron dentro de la competencia y que continúa dando de qué hablar tras el final del reality.

Las redes aseguran que Alejandro Estrada describió a Beba al hablar de su mujer ideal
Las redes aseguran que Alejandro Estrada describió a Beba al hablar de su mujer ideal (Foto Canal RCN)
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