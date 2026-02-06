Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez, más conocido como Álex Ubago, es un reconocido cantante y compositor nacido en Vitoria, España el 29 de enero de 1981. El músico se ha consolidado como uno de los más importantes de las baladas románticas.

Artículos relacionados Producciones RCN Pa’ Quererte regresa a las pantallas de Canal RCN: ponte al día antes de la nueva temporada

¿Cuáles son las canciones más conocidas de Alex Ubago?

Álex debutó en el 2001 con su álbum “¿Qué Pides Tú?, el cual logró lanzarlo a la fama rápidamente con canciones como “Sin Miedo a Nada”, “A gritos de esperanza” y “Amores de Barras”.

En su segundo disco “Fantasía o Reaidad” que lanzó en el 2003 se afianzó como uno de los compositores románicos más importantes de la industria, logrando, incluso, nominaciones a los premios Latin Grammy. De aquél álbum también salió su tan reconocido éxito global “Aunque no te pueda ver”

Álex Ubago se ha logrado consolidar gracias a canciones como "Aunque no te pueda ver" y "Sin miedo a nada" (Foto de AFP/Scott Gries)

Artículos relacionados Alejandro Estrada Alejandro Estrada aclaró con quién pasó la noche tras la final del reality: “Con Beba”

¿Cuándo es la gira de Álex Ubago en Colombia?

Los amantes de las baladas románticas fueron sorprendidos tras el anuncio en el que Álex Ubago confirmó que regresaría a Colombia para visitar varias ciudades y llevarles un concierto lleno de energía y nostalgia.

Estos shows hacen parte del aniversario número 25 de su primer álbum “¿Qué Pides Tú? Razón por la cual decidió darle el mismo nombre a su gira. Las fechas programadas para los conciertos de Álex son:

Bogotá: 13 de agosto de 2026 en el Auditorio Royal Center.

Pereira: 14 de agosto de 2026 en ExpoFuturo.

Bucaramanga: 15 de agosto de 2026 en el CENFER.

Medellín: Domingo 16 de agosto de 2026 en el Teatro Metropolitano.

Cali: 21 de agosto de 2026 en Verde Arena.

Pasto: 22 de agosto de 2026 en el Centro de Eventos Andino

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila Gándara habría lanzado fuerte indirecta en TikTok contra Juanda Caribe: “mala persona”

¿Hace cuánto Álex Ubago no hacía un concierto en Colombia?

El último concierto de Álex Ubago en Colombia se realizó el 21 de noviembre de 2021 en Bogotá, como parte de su Tour Canciones Impuntuales. Aunque el show estaba planeado para que fuera en el 2020, tuvo que ser cancelado debido a las restricciones del COVID-19.

Sin embargo, el público bogotano vivió un encuentro muy íntimo, nostálgico y emotivo que significó mucho para la carrera del artista; además. Contó con un repertorio musical impecable que logró conectar a los asistentes de principio a fin.

Así se vivió el concierto de Álex Ubago en Bogotá en el 2021 (Foto de Freepik)