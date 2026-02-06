Desde hace varias semanas, el nombre de Juanda Caribe se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por todos los sucesos que vivió en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, Juanda generó una gran variedad de opiniones al ver que fue el segundo finalista de La casa de los famosos Colombia, seguido de Alejandro Estrada, quien ganó la temporada.

Por su parte, Juanda Caribe confesó mediante una entrevista que está próximo a reencontrarse con su familia en Barranquilla y, también, generó gran expectativa con el emprendimiento que tendrá.

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¿Qué dijo Juanda Caribe tras su próximo reencuentro con su familia en Barranquilla?

En horas de la mañana de este martes 2 de junio, Juanda Caribe ha generado una gran variedad de opiniones al hacer varias confesiones sobre lo que podrá ocurrir con su futuro, al ver que Sheila Gándara tomó un contundente distanciamiento de su parte.

Con base en esto, el presentador de ‘Mañana Express’, Santiago Vargas, le hizo una entrevista a Juanda Caribe acerca de lo que opina acerca de su próximo reencuentro con su familia, pues, expresó las siguientes palabras:

“Bueno, viajamos hoy para Barranquilla, ya vamos a ver la niña. Y estoy poniéndome al día. Me reuniré con mi familia, pero pienso es verme con la gente que estuvo ahí# y me veré con mi hija", agregó Juanda Caribe.

Esto confesó Juanda Caribe tras su reencuentro con su familia. | Foto: Canal RCN

Posteriormente, Juanda Caribe hizo una aparente confesión sobre Sheila Gándara, pues, muchos de sus seguidores se encuentran bajo la expectativa de lo que podrá ocurrir entre ambos y él expresó lo siguiente:

“Solo sé que todo esto pasó fue por algo, ya ese tema es para después, más adelante lo hablamos”, agregó Juanda Caribe.

¿Qué confesó Juanda Caribe sobre su próximo emprendimieto? | Foto: Canal RCN

¿Cuál será el emprendimiento que tendrá Juanda tras conocer su apodo de ‘Tanga Caribe’?

Es clave mencionar que Juanda Caribe generó una gran variedad de opiniones por parte de los internautas tras su apodo de 'Tanga Caribe', expresando lo que hará:

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