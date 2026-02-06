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Eidevin compartió su reacción tras inesperada dedicatoria de Karola Alcendra: ¿qué confesó?

Eidevin López ha sido centro de atención tras su cercanía con Karola, compartiendo su reacción tras video en el que están juntos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Eidevin compartió su reacción tras inesperada dedicatoria de Karola Alcendra: ¿qué confesó?
¿Cuál fue la deicatoria que Karola le hizo a Eidevin López? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Karola Alcendra y Eidevin López se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser dos reconocidos creadores de contenido digital colombianos, sino que también, por todo lo que vivieron durante su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Cabe destacar que Eidevin y Karola llamaron la atención por parte de los internautas tras confesar mediante sus redes que tenían un vínculo especial más allá de una amistad, pues, ocurrió un shippeo entre ambos.

Así también, ambas celebridades han aprovechado la oportunidad para demostrar que tienen una conexión que va más allá de una simple amistad, pues, compartieron un video mediante sus redes sociales, en especial, por aparecer juntos en un videoclip.

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¿Cuál fue el video en el que Eidevin López apareció junto a Karola Alcendra?

Es clave mencionar que Karola Alcendra ha tenido gran acogida en los últimos meses no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Con base en esto, Eidevin López compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que sorprendió con una aparente dedicatoria tras un nuevo lanzamiento musical en el que se evidencia que la cantante está agradecida por los valiosos momentos que vivió junto a él cuando hicieron parte de La casa de los famosos Colombia.

Eidevin compartió su reacción tras inesperada dedicatoria de Karola Alcendra: ¿qué confesó?
Esta fue la reacción de Eidevin tras video de Karola. | Foto: Canal RCN

En medio de esto, Eidevin contó su perspectiva sobre lo que opina de Karola, en especial, por el lanzamiento que compartió Karola sobre su nueva canción llamada ‘Paracaídas’ y el creador de contenido expresó las siguientes palabras:

“Mis amores, ya salió ‘Paracaídas Remix’, expresó Eidevin en la descripción de la publicación.

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¿Cómo surgió el shippeo entre Karola Alcendra y Eidevin López en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que hace unas semanas, cuando Karola Alcendra y Eidevin López fueron exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, generaron una gran variedad de opiniones por todos los sucesos que vivieron dentro de la competencia.

Eidevin compartió su reacción tras inesperada dedicatoria de Karola Alcendra: ¿qué confesó?
Así surgió el shippeo de Karola con Eidevin en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, demostraron que tenían una conexión que iba más allá de una amistad, pues, han compartido varios sucesos desde que salieron al mundo exterior.

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