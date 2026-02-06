Hermana de Alexa Torrex arremetió contra Tebi Bernal y quienes defienden su shippeo

Yuri Torrex, hermana de la influenciadora Alexa Torrex, se desahogó en redes sociales sobre lo que opina acerca del shippeo entre la cucuteña y el modelo Tebi Bernal tras el leve romance que tuvieron en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo la hermana de Alexa Torrex sobre Tebi Bernal?

La joven se pronunció al respecto a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, donde destacó que siente que Alexa Torrex perdió por culpa del paisa.

Tras sus revelaciones, muchos seguidores comenzaron a criticarla y tildarla de mala hermana al no apoyarla en sus decisiones, por lo que, ella indicó que no podía apoyar esa relación cuando Tebi Bernal no le ha correspondido a Alexa como corresponde.

"A mi hermana ya le pasó, no quiero que le pase dos veces y lo único que yo veo de Tebi es que me la rechaza, ¿qué quieren que yo diga? yo amo como tebi rechaza a mi hermana, cásense, no. Si hubiera visto que Tebi le correspondía a mi hermana como ella lo hacía me le quito el sombrero", dijo.

Indicó que lo único que veía es como Alexa le rogaba, le lloraba, lo buscaba y él solo le hacía cara de fastidio y no le decía o le hacía nada porque le convenía.

"Nunca en mi vida voy a querer el mal para un hermano mío. Me voy a parar de cabeza porque nunca voy a querer que ningún hombre venga a pisotear a ninguna de mis hermanas o una mujer a mi hermano, jamás y punto, y si eso para ustedes es ser mal hermano, soy la peor hermana", agregó.

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¿Qué reacciones ha generado la hermana de Alexa Torrex tras no apoyar a Tebi Bernal?

Luego de sus confesiones públicas, varios internautas han reaccionado en redes sociales, donde algunos han coincidido con ella, mientras que otros guardan la esperanza de que los famosos puedan llegar a tener una relación afuera de La casa de los famosos Colombia.

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Por el momento, el futuro entre los exparticipantes de la casa más famosa de Colombia es incierto, pues recientemente Alexa dejó de seguir a Tebi, luego de que este indicara en entrevistas que no tienen nada y, al parecer, no lo tendrán.