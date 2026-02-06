Manuela QM mostró inesperado detalle antes del nacimiento de Caleb, ¿se comprometió con Blessd?

Manuela QM, quien está a punto de dar a luz a su primer hijo, Caleb, fruto de su relación con el cantante de reguetón Blessd, volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir un video en el que mostró parte de su preparación para la llegada del bebé.

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¿Qué compartió Manuela QM antes del nacimiento de Caleb?

A través de sus redes sociales, la influencer compartió un video de una rutina de yoga en su avanzado estado de embarazo.

La creadora de contenido, que ha estado en medio de la conversación en redes desde que hizo pública su relación con el artista paisa, dejó ver algunos de los momentos que vive en esta etapa previa al nacimiento de su hijo.

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En el video, Manuela aparece realizando una serie de ejercicios de yoga en medio de su preparación para la llegada de Caleb. Junto al video, también compartió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

“Te convertiste en la luz de mi vivir”, escribió la pareja de Blessd en la publicación, lo que provocó una ola de reacciones.

¿Blessd le pidió matrimonio? El detalle que seguidores notaron en video de Manuela QM. (Foto: AFP)

Y es que como bien se conoce el bebé de Manuela QM y Blessd estaría llegando al mundo en este mes de junio.

¿Por qué el video de Manuela QM desató rumores de posible compromiso con Blessd?

Más allá de la preparación de la llegada del bebé de Manuela QM, lo que realmente llamó la atención de los seguidores, fue el detalles que notaron en el video.

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Manuela QM llevaba puesto un anillo en el dedo anular de su mano izquierda, lo que de inmediato generó rumores de una posible propuesta de matrimonio por parte de Blessd.

Sin embargo, a comienzos de año, tras el cumpleaños de la influencer y el lujoso regalo que recibió por parte del cantante, ambos optaron por mantener un perfil más bajo en redes sociales.

¿Blessd le pidió matrimonio? El detalle que seguidores notaron en video de Manuela QM. (Foto: AFP)

Durante ese tiempo dejaron de compartir en redes sociales. Además, comenzaron a circular en redes unas supuestas conversaciones entre el artista y una modelo, situación que alimentó rumores sobre una posible ruptura.

Sin embargo, meses después, Manuela sorprendió al aparecer en un concierto de Blessd en Medellín. Posteriormente, ambos también fueron vistos juntos durante el baby shower de su hijo dejando atrás los rumores.