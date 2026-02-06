Ornella Sierra mostró cómo ha cambiado su rostro tras dejar los rellenos

La influenciadora Ornella Sierra reveló a sus miles de fanáticos los cambios que ha tenido en su rostro luego de dejarse de someter a algunos procedimientos invasivos y lucir natural con los cuidados correspondientes.

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¿Por qué cambio el rostro Ornella Sierra?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogada sobre los cambios que han notado en su cara, a lo que ella se sinceró destacando que dejó de inyectarse rellenos para verse más joven y con más volumen en ciertas partes como la boca.

"Me dejé de inyectar rellenos y otra vez empecé a lucir mi carita natural más skincare", detalló.

Aprovechó para mostrar cómo se ve sin rellenos y cómo luce con ellos, señalando que nisiquiera siente que los necesite.

Tras su revelación, varios seguidores la llenaron de elogios y destacaron que les encanta verla más natural.

La costeña indicó que ese cambio logró tenerlo luego de dejarse ser y no caer en modas o prototipos por agradar a los demás.

"Yo empecé a tener ese glow up desde que empecé a conectar conmigo misma y a conocer que decisiones eran leales a mí y cuáles por presión social. A veces por el afán de encajar nos desconectamos de nosotros y eso fue lo que me pasó", indicó.

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¿En qué anda Ornella Sierra?

La creadora de contenido sigue despejando alguna inquietudes a sus seguidores; además de seguirlos entreteniendo con sus diversas publicaciones en redes sociales sobre su estilo de vida, tips de belleza, recetas, proyectos y parte de su vida amorosa con el organizador de proyectos Humberto Vargas, de quien se le ve muy enamorada.

Cabe resaltar que, la influenciadora tuvo un sonado romance con Miguel Bueno tras tener una conexión en La casa de los famosos Colombia, pero este no prosperó afuera del reeality, aunque sí se convirtieron en buenos amigos.

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Por su parte, recientemente se dejó ver muy feliz por su viaje a Brasil, donde soñó ir hace un buen tiempo, destacando que compartirá bastante cosas de las que haga allí.