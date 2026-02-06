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Tebi Bernal reveló cuál era la deuda que tenía antes de entrar a La casa de los famosos Colombia

Tebi Bernal habló sobre la enorme deuda que le preocupaba estando en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia
Tebi Bernal habló de su deuda antes de La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El modelo Tebi Bernal reveló a sus fanáticos la deuda que tenía antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia y que tanto le preocupaba.

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¿Cuál era la deuda de Tebi Bernal?

El influenciador estuvo en entrevista con La Mega y allí fue cuestionado sobre por qué necesitaba tanto el dinero de La casa de los famosos Colombia, que lo mencionaba tan reiterativamente en la competencia.

tebi bernal sobre su deuda afuera

"Necesitaba ganarme el dinero porque tenía una deudita que me tenía... y para estabilizarme financieramente", señaló.

Ante sus insistencia de que tenía una deuda afuera del reality fue interrogado sobre si se había involucrado en negocios indebidos o cómo había adquirido dicha deuda, a lo que resaltó que fue por masivas fotomultas.

"Me vendieron un SOAT falso por internet y anduve 4 meses, entonces imagínate la cantidad la cantidad de fotomultas que me llegaron. Hasta ahora estoy saliendo de ese chicharrón, gracias a Dios salí de ahí", confesó.

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¿Qué hace Tebi Bernal tras salir de La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido destacó que sigue retomando su regreso a la realidad guiado por psicólogos y con la compañía de su familia y amigos.

Según destacó tiene planeado crear muchos contenido para sus redes sociales, el cual sus fanáticos están esperando y trabajando en nuevos proyectos, con los que espera tener una grana cogida por parte de sus seguidores.

tebi bernal sobre su relacion con alexa torrex

Por su parte, muchos admiradores no han parado de interrogarlo sobre su relación con Alexa Torrex, con quien sostuvo un leve romance en la competencia, destacando que no son novios y por ahora no tienen nada, pues están a la expectativa de poder conocerse en su realidad.

Sin embargo, recientemente y dadas las declaraciones que ha dado el paisa, Alexa Torrex lo sorprendió dejándolo de seguir en sus redes sociales, por lo que, para muchos es una señal de que su amistad no continuará y su shippeo solo se quedó en el reality.

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Es importante mencionar que muchos han destacado que, Tebi solo usó a Alexa por estrategia en el juego y este dejó claro que no le interesa las críticas que pueda recibir al respecto.

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