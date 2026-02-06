Carmen Villalobos rompió el silencio sobre su ruptura con Frederik Oldenburg

La actriz Carmen Villalobos se sinceró sobre su separación con el presentador venezolana Frederik Oldenburg, cuya ruptura confirmó ella misma a través de sus redes sociales con un video junto a su colega Majida Issa, en el que ambas hacían referencia a que estaban solteras.

Artículos relacionados Producciones RCN Pa’ Quererte regresa a las pantallas de Canal RCN: ponte al día antes de la nueva temporada

¿Por qué terminaron Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

La colombiana había guardado silencio al respecto, mientras que el presentador dio a conocer algunos detalles de su ruptura en entrevista con Rodner Figueroa, en el que señaló que decidió terminar la relación porque estaban en caminos diferentes y se fue de esta amándola.

Recientemente, en entrevista con 'Al Rojo Vivo' de Telemundo, Carmen Villalobos fue interrogada al respecto y esta se pronunció por primera vez sobre el tema.

"Estoy muy tranquila, muy feliz. Sé lo que soy como persona, sé el amor que le entrego a las personas y la verdad yo creo que eso no es para cualquiera. Siempre he pensando que si tú no haces parte de mi presente, ya no tienes cabida en mi vida, así de sencillo", señaló.

Indicó que, cuando la situación llega a ese punto los recuerdos se borran para ella por completo.

Artículos relacionados Juanda Caribe El romántico video de Juanda Caribe y Sheila Gándara que circula en redes sociales

Cabe destacar que, la actriz no suele hablar de su vida privada en público, pues siempre ha resaltado que prefiere ser recordada y admirada por su trabajo, razón por la que no comparte constantemente cosas de su vida personal en redes sociales o en televisión.

Según se conoce, actualmente se encuentra soltera y enfocada en sus respectivos proyectos, pues tal y como lo dijo no le gusta enfocar su energía en cualquier persona, sino en quien sienta que se lo merece.

Artículos relacionados La casa de los famosos Tebi Bernal reveló cuál era la deuda que tenía antes de entrar a La casa de los famosos Colombia

¿En qué encuentra Carmen Villalobos actualmente?

La barranquillera se encuentra en Colombia grabando una serie internacional y sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales, donde suele mostrar parte de su trabajo, de su estilo de vida, viajes, tips de belleza, entre otros.

Por el momento, sus fanáticos siguen elogiándola y la expectativa de quién pueda ganarse su corazón tras ser una de las actrices más codiciadas.