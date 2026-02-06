Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carmen Villalobos rompió el silencio sobre su ruptura con Frederik Oldenburg

La actriz Carmen Villalobos habló por primera vez sobre su separación con el presentador Frederik Oldenburg.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Carmen villalobos habla de su ruptura
Carmen Villalobos se sinceró sobre su separación/AFP: Giorgio VIERA

La actriz Carmen Villalobos se sinceró sobre su separación con el presentador venezolana Frederik Oldenburg, cuya ruptura confirmó ella misma a través de sus redes sociales con un video junto a su colega Majida Issa, en el que ambas hacían referencia a que estaban solteras.

Artículos relacionados

¿Por qué terminaron Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

La colombiana había guardado silencio al respecto, mientras que el presentador dio a conocer algunos detalles de su ruptura en entrevista con Rodner Figueroa, en el que señaló que decidió terminar la relación porque estaban en caminos diferentes y se fue de esta amándola.

carmen villalobos sobre su ruptura

Recientemente, en entrevista con 'Al Rojo Vivo' de Telemundo, Carmen Villalobos fue interrogada al respecto y esta se pronunció por primera vez sobre el tema.

"Estoy muy tranquila, muy feliz. Sé lo que soy como persona, sé el amor que le entrego a las personas y la verdad yo creo que eso no es para cualquiera. Siempre he pensando que si tú no haces parte de mi presente, ya no tienes cabida en mi vida, así de sencillo", señaló.

Indicó que, cuando la situación llega a ese punto los recuerdos se borran para ella por completo.

Artículos relacionados

Cabe destacar que, la actriz no suele hablar de su vida privada en público, pues siempre ha resaltado que prefiere ser recordada y admirada por su trabajo, razón por la que no comparte constantemente cosas de su vida personal en redes sociales o en televisión.

Según se conoce, actualmente se encuentra soltera y enfocada en sus respectivos proyectos, pues tal y como lo dijo no le gusta enfocar su energía en cualquier persona, sino en quien sienta que se lo merece.

Artículos relacionados

¿En qué encuentra Carmen Villalobos actualmente?

La barranquillera se encuentra en Colombia grabando una serie internacional y sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales, donde suele mostrar parte de su trabajo, de su estilo de vida, viajes, tips de belleza, entre otros.

carmen villalobos habla de su expareja frederik

Por el momento, sus fanáticos siguen elogiándola y la expectativa de quién pueda ganarse su corazón tras ser una de las actrices más codiciadas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

ornella sierra en la casa de los famosos colombia Ornella Sierra

Ornella Sierra mostró cómo ha cambiado su rostro tras dejar los rellenos

La influenciadora Ornella Sierra reveló cómo luce ahora que no tiene rellenos en su rostro.

Gira de Álex Ubago por Colombia Talento internacional

¿Qué pides tú? Es la pregunta que Alex Ubago llevará a varias ciudades de Colombia: esto se sabe

El cantautor español regresa a Colombia con una serie de conciertos que pondrán a cantar al público.

Andrés Gómez compartió un emotivo video Influencers

Andrés Gómez compartió emotivo mensaje que dejó a más de uno pensando, ¿indirecta para Beba?

El esposo de Beba causó intriga entre los fans al compartir un video con un mensaje motivacional

Lo más superlike

Juanda Caribe confesó cómo será su reencuentro con su familia, dejando aparente indirecta para Sheila Juanda Caribe

Juanda Caribe confesó cómo será su reencuentro con su familia, dejando aparente indirecta para Sheila

“Verá a mi hija” Juanda Caribe causó gran expectativa tras revelar cómo será su reencuentro con su familia en Barranquilla.

Los 5 hábitos que Silvia Araujo recomienda para transformar tu embarazo y sentirte mejor Salud

Los 5 hábitos que pueden ayudarte a sentirte mejor durante el embarazo, según Silvy Araujo

¡Duelo en redes! Falleció reconocida celebridad en extrañas circunstancias en su hogar: ¿quién? Talento internacional

¡Duelo en redes! Falleció reconocida celebridad en extrañas circunstancias en su hogar: ¿quién?

Blessd llamó la atención con comentario a Kris R tras el lanzamiento de su nueva canción Blessd

Blessd desató la polémica con contundente mensaje a Krir R tras lanzamiento; ¿por Karina o su junte?

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”