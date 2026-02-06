Juanda Caribe sorprendió al mencionar a Jhorman Toloza y provocó inesperada reacción de Tebi: esto hizo

Luego de La casa de los famoso Colombia, los finalistas han estado dando varias entrevistas y Juanda Caribe generó revuelo tras hablar de Jhorman Toloza, ex pareja de Alexa Torrex.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre Jhorman Toloza que generó risas?

Recientemente, Juanda Caribe estuvo en una entrevista en La Mega junto a Valentino Lázaro y Tebi Bernal, en la que los tres respondieron preguntas relacionadas con su paso por La casa de los famosos Colombia.

En la entrevista hubo un momento que llamó la atención cuando les preguntaron quién consideraban que no merecía haber entrado a La casa de los famosos Colombia.

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Ante la pregunta, Juanda Caribe respondió de manera inmediata mencionando a Jhorman Toloza, lo que provocó risas entre los presentes y llamó especialmente la atención la reacción de Tebi Bernal, quien no podía dejar de reír tras escuchar el comentario.

Juanda Caribe sorprendió al señalar a Jhorman Toloza y causar reacción Tebi en plena entrevista. (Foto: Canal RCN)

Aunque tanto Juanda Caribe como Tebi Bernal evitaron profundizar en el tema, pero sí generó una reacción en Valentino Lázaro y revuelo en redes sociales.

¿Qué respondió Valentino Lázaro tras el comentario Juanda Caribe sobre Jhorman Toloza?

Luego de la respuesta de Juanda Caribe, Valentino Lázaro se refirió al tema de Jhorman Toloza. Sin embargo, Valentino también recordó que Jhorman terminó involucrándose en algunos de los temas en medio de la convivencia a pesar de no ser participante del reality.

“Pero te metiste al juego, hiciste parte del juego, fuiste tema dos semanas”, dijo Valentino mencionando directamente a Jhorman.

Juanda Caribe sorprendió al señalar a Jhorman Toloza y causar reacción Tebi en plena entrevista. (Foto: Canal RCN)

Mientras hablaban sobre el tema, a Valentino también le comentaron en vivo que Jhorman ya no tendría una relación con Alexa Torrex, en el que le mencionaron lo que pasó en el apartamento de la creadora de contenido.

Cabe recordar que Jhorman Toloza ingresó a La casa de los famosos Colombia durante un congelados para Alexa Torrex, pero generó todo tipo de reacciones luego de que hizo fuerte pronunciamiento a Juanda Cairbe por un gesto que le había hecho a Alexa. Lo que desató varias críticas para la expareja de Alexa Torrex.

Tras ser mencionado por Juanda Caribe, Jhorman Toloza no se ha pronunciado al respecto.