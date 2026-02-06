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Juanda Caribe se sinceró sobre sus sentimientos hacia Mariana Zapata: "no puedo negar que no me guste"

Juanda Caribe habló sobre Mariana Zapata y la posibilidad de tener una relación afuera de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia
Juanda Caribe habla de Mariana Zapata tras La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El comediante, cantante y humorista Juanda Caribe se confesó sobre su amistad con la influenciadora Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos Colombia, cuyo reality ganó el actor Alejandro Estrada.

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¿Juanda Caribe siente algo por Mariana Zapata?

El barranquillero estuvo en entrevista en Radio 1 y allí fue cuestionado sobre su relación con la creadora de contenido Mariana Zapata, quien fue su aliada en la competencia en las últimas semanas y con quien sus fanáticos crearon un shippeo.

Juanda carobe sobre amriana zapata afuera de la casa de los famosos

Debido a la cercanía que hubo entre ellos y la conexión que se les vio, le preguntaron sobre la paisa y su posible futuro con ella, a lo que este señaló que sí le gusta, pero por ahora es muy pronto para definir algo.

"Me parece una mujer muy linda, muy atractiva, no puedo negar que no me guste, pero primero lo primero; toca aterrizar una cosa para ver qué pasa", dijo.

Asimismo, destacó que, pese a lo que pueda pasar entre ellos hay algo que está muy claro y es el cariño que le tiene por todo lo que hizo por él.

"De que la quiero mucho, la quiero mucho. Eso es indiscutible", agregó.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Juanda Caribe y Mariana Zapata sobre su posible relación?

Luego de sus declaraciones, miles de fanáticos en redes sociales reaccionaron al respecto, donde muchos destacaron que al igual que ellos no se bajarán de ese barco y esperan que pueda fluir un romance entre ellos dos.

juanda caribe confiesa lo que siente por mariana zapata

Sin embargo, otros no tardaron en criticarlo y recordarle toda su polémica tras su expareja Sheila, quien decidió terminar la relación con el costeño en las primeras semanas del reality, sin que él supiera de lo que estaba pasando con su realidad.

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Por ahora, cada uno sigue enfocado en sus respectivos proyectos y entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales.

También se encuentran haciendo planes juntos para los próximas semanas y así apoyarse mutuamente en sus emprendimientos, los cuales fueron tan mencionados en el juego y de los que ambos se mostraron bastante orgullosos.

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