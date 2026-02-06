Melissa Gate se quebró en llanto y sorprendió con desgarradora confesión: “No quiero ser yo”

Melissa Gate protagonizó un emotivo momento durante una transmisión en vivo con sus seguidores de TikTok, donde abrió su corazón sobre las dificultades que ha enfrentado desde que alcanzó una gran popularidad en redes sociales.

Artículos relacionados Producciones RCN Pa’ Quererte regresa a las pantallas de Canal RCN: ponte al día antes de la nueva temporada

La creadora de contenido se mostró visiblemente afectada mientras hablaba de las exigencias, críticas y presiones que siente constantemente por parte de quienes siguen cada uno de sus movimientos en internet.

Melissa Gate se quebró en vivo y sorprendió con dolorosa confesión (Foto Canal RCN)

¿Por qué estaba llorando Melissa Gate?

Durante el en vivo, Melissa confesó que una de las situaciones que más la agobia es sentir que debe mantener felices a millones de personas al mismo tiempo.

La influenciadora explicó que, en ocasiones, le resulta desgastante intentar cumplir con las expectativas de todos sus seguidores, especialmente cuando cualquier comentario, opinión o decisión que toma termina generando reacciones negativas.

Melissa también se cuestionó sobre el cariño que muchas personas aseguran sentir por ella, pues considera difícil entender cómo algunos seguidores pueden pasar rápidamente del apoyo a las críticas cuando algo de lo que hace no les gusta o no coincide con sus expectativas.

En medio de la transmisión, reconoció que ha recibido comentarios negativos por algunas de sus actitudes y decisiones recientes. Además, reveló que incluso ha recibido llamados de atención por parte de su equipo de trabajo debido a las reacciones que generan algunas de sus acciones en redes sociales.

Mientras hablaba sobre el tema, la creadora de contenido rompió en llanto y confesó que, en algunos momentos, ha deseado no ser quien es actualmente.

Melissa aseguró que a veces quisiera ser una persona común, alejada del alcance y la exposición que implican las redes sociales, pues considera que la fama trae consigo una carga emocional que pocas personas conocen realmente.

Asimismo, expresó que le resulta difícil lidiar con el odio que recibe cada vez que dice o hace algo que no es bien recibido por parte de algunos usuarios.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Alejandro Estrada aclaró con quién pasó la noche tras la final del reality: “Con Beba”

¿Cómo reaccionaron las redes ante las declaraciones de Melissa Gate?

Las declaraciones de Melissa no pasaron desapercibidas entre sus seguidores.

Tras la difusión de los clips del en vivo, cientos de usuarios comenzaron a enviar mensajes de apoyo y solidaridad a la creadora de contenido, destacando que siempre la van a apoyar en todo momento sin importar lo que diga o haga.

Muchos seguidores también aprovecharon para recordarle el cariño que sienten por ella y expresarle su respaldo en medio del momento de vulnerabilidad que compartió frente a las cámaras.