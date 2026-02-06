Juanda Caribe se auto aconsejó en medio de polémica con Sheila: “que cambie”

Juanda Caribe volvió a referirse a la controversia que protagoniza tras La casa de los famosos Colombia y su expareja Sheila Gándara y lo hizo de una manera particular. A través de su personaje Mamá Dora, el creador de contenido compartió un mensaje en el que se dio consejos a sí mismo sobre la situación, generando nuevas reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su participación en La casa de los famosos Colombia?

Luego de convertirse en el segundo finalista de La casa de los famosos Colombia y regresar a la realidad tras su salida del programa, Juanda Caribe habló sobre su experiencia en la competencia y, a través de su icónico personaje Mamá Dora, hizo una reflexión sobre lo ocurrido durante el formato.

La inesperada reflexión de Juanda Caribe tras su ruptura con Sheila Gándara. (Foto Canal RCN).

De esta manera, el creador de contenido se refirió con humor y autocrítica a varios de los momentos que marcaron su participación, recordando algunas de las decisiones que más comentarios generaron entre los televidentes.

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Según explicó, si Mamá Dora existiera, le habría dicho al finalizar el programa que entendía las razones detrás del poco respaldo que estaba recibiendo por parte del público colombiano, debido a la polémica relacionada con su vida sentimental y a algunas de las decisiones que tomó dentro de la casa.

“Yo sabía que ibas a perder, que a ti la gente no te quería nada, pero yo no te decía nada, porque ajá, pero tú estás quemado, ponchado, de todo, mejor dicho, te han dicho hasta de qué te vas a m0r1r, pero lo viste y lo hiciste, niño”.

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El auto consejo de Juanda Caribe que desató reacciones. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue el consejo que Juanda Caribe se dio a sí mismo tras La casa de los famosos Colombia?

Además, el locutor le pidió a Juanda Caribe que, a través de su personaje Mamá Dora, le diera un consejo al finalista. Sin referirse directamente a la polémica por el fin de su relación con Sheila Gándara, respondió con humor que lo mejor sería que cambiara, pero de ciudad.