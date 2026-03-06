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Le preguntan a Dominica Duque sobre Alejandro Estrada y así respondió

Dominica Duque reaccionó sobre la posibilidad de regresar con el actor Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Dominica Duque y Alejandro Estrada en masterchef celebrity
Dominica Duque responde duda sobre Alejandro Estrada/Canal RCN

La presentadora Dominica Duque despejó una masiva inquietud que tienen miles de fanáticos sobre ella y el actor Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia.

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¿Dominica Duque volvería con Alejandro Estrada?

Recordemos que, los famosos sostuvieron una relación sentimental luego de conocerse en Masterchef Celebrity, donde lograron tener una gran conexión y cuya relación continuó tras terminarse la competencia.

Sin embargo, meses después anunciaron públicamente su ruptura sin dar mayores detalles de las razones por las que decidieron tomar caminos separados.

dominica duque sobre alejandro estrada

Lo cierto es que quedaron en buenos términos, pues cada uno le deseó lo mejor al otro en sus respectivos proyectos.

Debido a que el cucuteño es centro de noticias tras ser el ganador de La casa de los famosos Colombia, muchos han estado atentos de todos los que tienen que ver con él, incluyendo sus exparejas.

Recientemente, la presentadora de Noticias RCN, compartió un video en sus redes sociales, donde suma miles de fanáticos, en el que se dejó ver realizando un trend en el que simula que su ex le habla y ella lo rechaza.

"Quiere que vuelva, pero no", es la frase de la canción que usó para la grabación, aunque lo relacionó con un casi algo.

Una seguidora no dudó en reaccionar y comentarle que si es Alejandro no dude en decirle que sí, a lo que ella respondió "Jajajja nop no es".

Otros usuarios también le preguntaron por el actor, pero ella reiteró que no se trata de él.

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¿Alejandro Estrada volvería con Dominica Duque?

El actor fue interrogado sobre la presentadora en entrevista con La Mega y este señaló que con ella "todo sí", dejando entreabierta la puerta de una posible reconciliación.

Alejandro estrada sobre dominica duque

Por ahora, Dominica Duque sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos con sus ocurrencias en redes sociales, mientras Alejandro Estrada sigue retomando a su realidad con acompañamiento psicológico tras su salida del reality, en el que duró casi 140 días encerrado.

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Sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda pasar entre ellos o sobre un reencuentro en el que se pueda avivar la llama del amor.

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