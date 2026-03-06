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Esposo de Beba avivó los rumores sobre su relación tras contundente mensaje sobre el amor, ¿qué dijo?

Andrés Gómez compartió contundente mensaje sobre el amor avivando especulaciones sobre su relación con Beba.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Andrés Gómez compartió inesperado mensaje y avivó rumores sobre su matrimonio con Beba.
El mensaje de Andrés Gómez que despertó todo tipo de comentarios sobre la relación con Beba. (Foto: Canal RCN)

Andrés Gómez, esposo de Beba, reapareció en sus redes sociales con dos publicaciones que llamaron la atención de sus seguidores y que volvieron a generar comentarios sobre su relación con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué compartió Andrés Gómez que causó polémica?

Hace unos días, Andrés Gómez compartió una imagen en la que aparecía junto a Beba, pero con un mensaje contundente que fue relacionado con la situación que estaría viviendo con su esposa, Beba.

Desde entonces, varios seguidores han estado atentos a las publicaciones, especialmente después de las conversaciones que se conocieron durante las últimas semanas del programa, cuando Andrés estuvo acompañando a Beba en la semana de la familia.

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En esta ocasión, Andrés Gómez volvió a captar la atención luego hacer una publicación relacionada con la venta de un vehículo.

Andrés Gómez compartió inesperado mensaje y avivó rumores sobre su matrimonio con Beba.
El mensaje de Andrés Gómez que despertó todo tipo de comentarios sobre la relación con Beba. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, más adelante realizó otra publicación que terminó generando especulaciones sobre el estado de la relación con Beba. Se trató de un mensaje en el que hablaba sobre lo que significa el amor para él.

“Para mí el amor es que me guste estar con alguien más de lo que me gusta estar solo”, escribió Andrés Gómez en las historias de Instagram.

¿Por qué surgieron rumores sobre el estado de la relación entre Beba y su esposo?

Tras las publicaciones de Andrés Gómez desató especulaciones sobre lo que podría estar pasando en su relación con Beba, quien hace unos días había anunciado que estaría pasando unos días en Bogotá antes de volver a Barranquilla.

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Además, durante una conversación con Andrés Gómez, que pudo verse a través de las cámaras de La casa de los famosos Colombia, ambos hablaron sobre decisiones relacionadas con su futuro y el rumbo profesional que ella estaría tomando tras finalizar su participación en el reality.

Andrés Gómez compartió inesperado mensaje y avivó rumores sobre su matrimonio con Beba.
El mensaje de Andrés Gómez que despertó todo tipo de comentarios sobre la relación con Beba. (Foto: Canal RCN)

Por esta razón, las recientes publicaciones de Andrés Gómez volvieron a llamar la atención de los seguidores, quienes no tardaron en reaccionar a los mensajes compartidos por Andrés Gómez y vincularlos con el estado de su relación con Beba.

Además, el esposo de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no suele ser muy activo en sus redes sociales.

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