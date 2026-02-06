En los últimos días, una gran variedad de internautas se conectó con todos los detalles que se presentaron en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que los finalistas generaron diversos comentarios.

Así también, el reconocido actor colombiano Alejandro Estrada acaparó la atención mediática al ser el ganador de la temporada al obtener el mayor número de votos por parte de los internautas.

Con base en esto, los finalistas que fueron: Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro han generado una gran variedad de opiniones al respecto al demostrar su gran participación dentro del reality.

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¿Cuál fue el reciente video que compartieron Valentino Lázaro y Juanda Caribe que desata opiniones en redes sociales?

Tras varios días en los que ocurrió la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, los finalistas han acaparado la atención mediática por todos los detalles que han compartido mediante sus redes desde que finalizó la temporada.

Este video compartió Juanda Caribe con Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

De este modo, Valentino Lázaro y Juanda Caribe compartieron un video, luego de ver todo lo que ocurrió dentro de La casa de los famosos Colombia, en la que no solo construyeron una especial amistad, sino que también, sorprendieron con un video compartido en sus redes sociales:

“Mis traumas, mis chistes”, expresó Juanda Caribe en la descripción de la publicación.

En el video se evidencia que Juanda Caribe está atravesando en una nueva etapa de su vida. También, se refleja que una de las personas con las que más tuvo la oportunidad de construir valiosos momentos fue con Valentino Lázaro.

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¿Cuál fue la razón por la que Juanda Caribe acaparó la atención mediática tras su vínculo con Mariana Zapata?

Es clave mencionar que Juanda Caribe captó la atención mediática en los últimos meses por todos los detalles que demostró a lo largo de La casa de los famosos Colombia.

Estos fueron los finalistas de La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Así también, muchos de sus seguidores se sorprendieron al ver que a pesar de tener una exrelación con Sheila Gándara, la madre de su hija, no desaprovechó la oportunidad para demostrar su cercanía con Mariana Zapata.

Aunque por el momento Juanda Caribe no ha dicho nada al respecto, sus seguidores se han sorprendido con lo que podrá ocurrir con respecto a su situación sentimental.