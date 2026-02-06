Yaya no se quedó callada tras escuchar lo que Tebi dijo sobre Alexa: “dije qué clase de persona es”

Yaya Muñoz generó revuelo luego de hablar de nuevo de Tebi, tras las recientes declaraciones que ha dado luego de la final de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Tebi sobre Alexa Torrex tras salir de La casa de los famosos que causó reacción en Yaya?

En los últimos días, Tebi Bernal ha estado participando en diferentes entrevistas en las que ha hablado sobre su paso por La casa de los famosos Colombia.

Uno de los temas por el que más le han preguntado es por su cercanía con Alexa Torrex en medio de la convivencia y lo que pasaría con la creadora tras el reality.

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Por lo que el finalista aseguró que conoció a Alexa dentro de la competencia, pero que todavía no conoce a la Alexa de afuera, sus palabras provocaron una ola de reacciones.

Yaya Muñoz volvió a hablar de Tebi Bernal y mencionó a José Rodríguez. (Foto: Canal RCN)

Debido a esas declaraciones, Alexa Torrex habría tomado la decisión de dejar de seguirlo en redes sociales e incluso compartió varios mensajes de despedida dirigidos a los especialistas.

¿Cómo reaccionó Yaya Muñoz a las declaraciones de Tebi sobre Alexa?

Recientemente en el programa digital de Tamo en vivo, Yaya Muñoz se refirió a las declaraciones de Tebi Bernal y aprovechó para compararlas con una situación que vivió en el pasado junto a José Rodríguez.

Como bien se conoce Yaya y José sostuvieron una relación tras la salida de la segunda temporada de la casa de los famosos.

Yaya expresó sin filtros: “Cuando a uno le gusta alguien y de verdad hay intenciones, eso no hay que esperar”.

Yaya Muñoz volvió a hablar de Tebi Bernal y mencionó a José Rodríguez. (Foto: Canal RCN)

Tras sus palabras, algunos de los panelistas señalaron que Tebi le habría dicho que no a Alexa de una relación, pero de una manera diplomática.

Por lo que Yaya volvió a pronunciarse sobre Tebi y recordó que anteriormente ya había dado su opinión sobre él. “Yo se los dije, qué clase de persona es Esteban Bernal”, comentó durante la transmisión.

Cabe recordar que Yaya Muñoz ha hablado en varias ocasiones sobre Tebi Bernal, ya que ambos sostuvieron una relación sentimental en el pasado y según lo dicho por Yaya, la relación no habría terminado de la mejor manera.