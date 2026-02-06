Alexa Torrex causó revuelo al dejar ver su transformación tras quitarse sus extensiones: así luce
Alexa Torrex “cerró ciclos”, tras aparecer en sus redes con un sorprendente cambio de look tras quitarse sus extensiones.
En la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual finalizó el pasado viernes 29 de mayo, una de las participantes que más dio de qué hablar fue Alexa Torrex, debido a su polémica relación con Tebi Bernal y así mismo, por su manera de hacer el juego.
Precisamente, la cantante, desde un inicio de la competencia se perfilaba como la posible ganadora del reality, ya que era la más votada en las nominaciones, pero esto cambió cuando decidió hacerse a un lado de su Team Mini Tormenta.
Además, por su falso shippeo con Tebi, el cual salió mal porque sí resultaron involucrándose, hizo que perdiera el enfoque del juego, según lo que dicen los televidentes y hasta sus mismos compañeros.
Su cercanía con el deportista generó que tanto ella como él quedaran solteros, pero esto también le trajo inconvenientes a la cantante con respecto a cómo terminó su relación con su ex.
Recientemente, aunque ya terminó el reality, Alexa volvió a dar de qué hablar tras dejar ver su transformación luego de su cambio de look.
¿Cuál es el video de Alexa Torrex con el que dejó ver su sorprende cambio de look?
Alexa Torrex, está dando de qué hablar en las últimas horas, pues dejó de seguir en su cuenta e Instagram a Alejandro Estrada y a Tebi Bernal, lo que, sin duda, sorprendió a sus seguidores y a los de sus amigos.
Sin embargo, reapareció en esta misma cuenta, revelando cómo quedó su cambio de look, dejando de usar sus famosas extensiones, las cuales generaron muchas críticas en su contra.
¿Cómo luce Alexa Torrex sin sus extensiones?
En el video que publicó Alexa Torrex en sus redes sociales, se ve el antes y el después con sus extensiones, pues la cantante dijo en la descripción del post que está “cerrando ciclos”, pero, además, dejó ver su cabello natural.
Ahora luce con cabello medio, pero además con capul, pues ella ya lo había tenido así antes de entrar al programa de la vida en vivo.
Por su lado, a algunos seguidores les gustó esta transformación, pero otros preferían verla con el cabello largo.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike