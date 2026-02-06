Desde hace varios meses, el nombre de Valerie de la Cruz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una destacada creadora de contenido digital, sino que también, por todos los detalles que compartió al ser exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Beba se ganó el cariño de los internautas por todos los sucesos que vivió a lo largo de la competencia al demostrar sus múltiples estrategias y, también, por los polémicos momentos que vivió en la competencia.

De este modo, sus seguidores se han sorprendido con todos los detalles que ha tenido en su vida cotidiana, en especial, por compartir una fotografía acerca de cómo lucía en la infancia al estar sin ningún tipo de retoque.

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¿Cómo lucía Beba en el pasado tras una fotografía que compartió recientemente en sus redes?

Es clave mencionar que Beba de la Cruz se ha destacado no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por todos los detalles que ha tenido en su vida cotidiana al mantener informada a su audiencia.

Esta foto compartió Beba de la Cruz de su pasado. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Beba compartió una fotografía recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi 500 mil seguidores, en la que mostró todos los detalles de cómo lucía.

En la fotografía se evidencia que Beba no ha cambiado, pues, aunque es una fotografía de su infancia, se refleja que no ha tenido muchos cambios en la actualidad. Así también, expresó con emotividad que está próxima a cumplir años.

¿Cómo fue la participación de Beba de la Cruz en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Beba de la Cruz adquirió gran visibilidad a través de las distintas plataformas digitales al llegar al top 5 dentro de la competencia.

Así fue el paso de Beba de la Cruz en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, se evidencia que Beba tuvo miles de comentarios por parte de los internautas al ver que lo que comenzó como una amistad con Mariana Zapata, terminó en enemistad.

Por ello, muchos internautas se han mantenido informados acerca de lo que podrá ocurrir entre ellas al demostrar una aparente distancia, en especial, por las diferencias que se presentaron entre ambas.