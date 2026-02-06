Hija de Marlon Moreno sorprendió con publicación sobre su orientación

El actor, Marlon Moreno, es reconocido por su famoso personaje como Pedro Pablo León Jaramillo en El Capo, una exitosa producción de Canal RCN la cuál salió en pantalla chica en 2009 con su primera temporada y la tercera se emitió en 2014.

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Aunque el actor tiene un gran recorrido e incluso desde años anteriores a ser el protagonista de esta serie, El Capo le hizo ganar mucho reconocimiento y hoy, sigue siendo recordado por este personaje.

Marlon tiene hijos que también se dedican a la actuación, el más reconocido es Brian Moreno, quien tiene fama por su participación de ‘Lady, la vendedora de rosas’, ‘Tía Alisson, ‘La hija del mariachi 2025’, también participó en MasterChef Celebrity 2024 y también, en el Capo.

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Así mismo, siguiendo los caminos de su padre, está Gabriela Morena, quien además ha actuado junto a Marlon, al igual que Brian. La joven de menos de 30 años, se hizo conocida en redes sociales, antes de empezar a actuar.

¿Cómo saldría de closet la hija de Marlon Moreno en redes sociales?

Gabriela Moreno, lleva más de 10 años siendo popular en las redes sociales, por lo que muchos jóvenes la conocen desde la época en la que estaba en el colegio, además, tiene una gran amistad con Emiliano, hijo de Gregorio Pernía.

La inesperada revelación de la hija de Marlon Moreno. (Foto: Freepik)

La joven que además de actuar también es modelo, sorprendió en sus redes sociales con contenido en el que habría mencionado su orientación, pues recientemente publicó un video en TikTok en el que escribió: “esta versión fue mi gay awakening”.

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De hecho, publicó otro video en el que escribió que “le gustaban las mujeres”, pero lo eliminó de esta misma red social.

¿Cómo es la relación de Gabriela Moreno y su papá?

A través de redes sociales, Gabriela Moreno ha revelado fotos con su papá, Marlon, en las que expresa su amor y admiración por él. De hecho, recientemente el actor cumplió años y ella le dejó un conmovedor mensaje.

Aunque no se sepa con precisión cómo es su vida familiar, con sus años en redes, ella presume la relación cercana que tiene con su papá.