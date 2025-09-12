Brian Moreno sorprende con cambio de look y lo comparan con su papá

El actor Brian Moreno reveló a sus miles de fanáticos su sorprendente cambio de imagen y muchos resaltaron su gran parecido físico con su padre.

¿Brian Moreno cambio de look?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 500 mil seguidores, compartió un video en el que mostró el cambio de look que decidió realizarse para un nuevo personaje.

En la grabación se ve a Brian luciendo su pelo de color rubio y mostrando el paso a paso de su cambio de imagen, en el cual tuvo que raparse y pulirse la barba.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el cambio de look de Brian Moreno?

Luego de su revelación logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de halagos por su cambio de look, destacando su belleza y donde muchos no tardaron en resaltar el parecido con su padre, el actor Marlon Moreno, quien ha tenido dicho look para algunos personajes, entre los más recordados 'El Capo' del Canal RCN.

Cabe destacar que, Brian Moreno siguió los pasos de su padre y ha logrado construir un gran camino participando en grande producciones, entre ellas ‘Lady, la vendedora de rosas’, ‘Tres Caínes’, ‘Tres Milagros’, 'Tía Alison' y 'La hija del mariachi 2025'.

Los dos sostienen una gran relación de padre e hijo y i bien no suelen mostrarse juntos muy seguido en sus redes sociales, cada vez que lo hacen acaparan todas las miradas de sus fanáticos que resaltan su belleza, parecido y talento actoral.

Por el momento, los fanáticos de Brian Moreno también se mostraron ansiosos por conocer cuál será el próximo personaje que interpretará y desde ya le desearon lo mejor en su nuevo proyecto, pues esperan que los siga cautivando con su capacidad para darle vida a diferentes personalidades.

Del mismo modo sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con su contenido sobre parte de su estilo de vida, sus proyectos labores y recomendaciones sobre diversos temas que son indispensables para él en su día a día.

Además, de seguir enamorando a sus fieles admiradores con sus fotografías luciendo su físico.