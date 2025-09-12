Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessi Uribe reveló la enfermedad que sufre en la piel y pidió ayuda a sus seguidores

El cantante Jessi Uribe encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que padece una enfermedad en la piel.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jessi Uribe se sinceró sobre enfermedad en la piel
Jessi Uribe se mostró desesperado por afección en la piel. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El cantante Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores en la noche del 9 de diciembre al revelarles a sus seguidores que sufre de una enfermedad en la piel.

¿Cuál es la enfermedad en la piel que Jessi Uribe reveló que le diagnosticaron?

El cantante de música popular apareció en sus historias con un semblante de preocupación y estrés, algo que no era casualidad, ya que estaba desesperado por una afección médica que tiene.

Jessi Uribe sorprendió a sus millones de seguidores al compartir que desde hace un tiempo viene enfrentando una condición dermatológica que ha afectado su rutina y su tranquilidad. Dejando ver algunas de las marcas que tenía en su rostro.

El cantante confesó que sufría de dermatitis y que en ese momento la tenía en una escala de 1 a 100 en su máximo nivel, por lo que quería una recomendación de sus seguidores.

Dermatitis al 100, alguna recomendación.

Jessi Uribe reveló que sufre de dermatitis
Jessi Uribe se sinceró sobre dermatitis que tiene. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Por qué Jessi Uribe pidió ayuda a sus seguidores sobre su enfermedad en la piel?

El artista decidió acudir directamente a su comunidad digital, donde suele recibir apoyo constante, y pidió recomendaciones sobre especialistas, tratamientos y experiencias similares.

Sin embargo, como todo en las redes sociales mientras algunos decidieron darle recomendaciones y consejos que podrían funcionarle, otros se lo tomaron con humor para darle extraños procedimientos y hasta remedios caseros.

Entre las recomendaciones más curiosas que recibió el artista fue la de aplicarse leche materna o orines. Asimismo, le expresaron que tenía que dejar el alcohol, algo que no le gustó tanto al cantante bumangués.

Entonces que me agarre duro esa..

El intérprete de “Dulce pecado” aseguró que continuará buscando opciones médicas para mejorar su condición y agradeció el cariño que ha recibido en medio de este momento complicado.

¿Qué es la dermatitis y cómo se puede tratar?

La dermatitis es una inflamación de la piel que causa picazón, enrojecimiento e irritación, y que puede aparecer por alergias, contacto con sustancias irritantes, clima seco o simplemente por predisposición genética.

No es contagiosa, pero sí muy molesta, como le ha pasado al cantante Jessi Uribe, quien ha contado que sufre brotes que le resecan y enrojecen la piel, sobre todo cuando está sometido a estrés o cambios de clima por su agenda de conciertos.

Existen varios tipos de dermatitis, como la atópica, la de contacto y la seborreica, cada una con características particulares. Sin embargo, todas comparten la alteración de la barrera de la piel, lo que la hace más sensible y fácil de irritar. El tratamiento suele incluir hidratación constante, evitar los desencadenantes y, en algunos casos, el uso de medicamentos tópicos recetados por un especialista.

