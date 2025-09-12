Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cazzu respondió si Nodal ya le dio el permiso de viajar con Inti

Cazzu sorprendió con su reacción cuando le preguntaron si Christian Nodal ya le había dado permiso de viajar con Inti.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así reaccionó Cazzu cuando le preguntaron por Nodal
La reacción de Cazzu cuando le preguntaron si Nodal autorizó el viaje de Inti. (AFP/ Frazer Harrison)

El pasado 4 de diciembre, la cantante argentina Cazzu dio un increíble concierto para sus fanáticos colombianos en el Movistar Arena de Bogotá. Allí, la artista sorprendió a los asistentes del espectáculo con una impecable presentación.

¿Cómo le fue a Cazzu en su visita a Bogotá?

La cantante se sorprendió con su nobleza y entrega a los seguidores que la acompañaron en su concierto, en incluso a quienes la conocieron en las afueras de su hotel, en donde la esperaron para llevarle una gran sorpresa.

Cazzu, también aprovechó su visita en la capital colombiana para hacer una gira de medios, en donde fue entrevistada por periodistas del país y también pasó por la cabina de La Mega, en donde habló de cómo ha sido viajar con su pequeña hija, Inti,

Durante esa entrevista, Cazzu tuvo un gesto cuando le preguntaron por Nodal, como el progenitor de su hija y así reaccionó.

¿Cómo reaccionó Cazzu cuando le preguntaron si Nodal ya la dejaba viajar con Inti?

En medio de la entrevista con los locutores de La Mega, Cazzu estaba revelando detalles de cómo ha sido viajar con Inti durante su gira por Latinoamérica y en medio de la conversación, Andrea Silva le preguntó por Nodal.

Cazzu respondió con una sonrisa cuando le mencionó a Nodal.
Así reaccionó Cazzu cuando le preguntaron por Nodal. (AFP/ Frazer Harrison)

“¿Viajaste con tu hija?, ¿tenemos ya el permiso del progenitor?, fue la pregunta de la locutora.

Al escuchar las dos preguntas, la cantante argentina escuchó y siguió contando su relación sin dramas y con la mejor actitud, dejando pasar la pregunta que quizás no quería o no podía responder, pese a que se sabe que Inti la acompañó en sus conciertos.

¿Cómo preguntó Cazzu a su público en Bogotá?

Durante su concierto en Bogotá, Cazzu quiso sorprender a sus fanáticos y cantó dos temas colombianos muy populares, lo sorpréndete es que son géneros diferentes de su repertorio.

La sutil respuesta de Cazzu ante la mención de Nodal
Cazzu respondió con una sonrisa cuando le mencionó a Nodal. (AFP/ José R. Madera)

Por un lado, la argentina interpretó 'Me sobran las palabras', un clásico vallenato de la agrupación Binomio de oro.

Así mismo, Cazzu no podía despedirse de sus fanáticos colombianos sin cantar una canción de una de las artistas más importantes del país, como lo es Shakira, por eso, interpretó en su maravillosa voz 'hay amores', uno de los más grandes éxitos de la barranquillera.

