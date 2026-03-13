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Manuel Turizo y Maluma se apoderan de las raíces caribeñas con su colaboración "Apambichao"

Los ritmos caribeños representan el sabor de Colombia, es por ello que Maluma y Manuel Turizo los utilizaron su nuevo sencillo "Apambichao"

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
"Apambichao", el nuevo sencillo de Maluma y Manuel Turizo
Maluma y Manuel Turizo lanzan su nueva colaboración "Apambichao" (AFP/Jason Koerner-AFP/Giorgio Viera)

Maluma y Mauel turizo unen sus voces en una nueva canción, esta vez, para representar y homenajear a sus raíces colombianas.

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¿De qué se trata la nueva colaboración entre Maluma y Manuel Turizo?

El nuevo sencillo de Maluma con Manuel Turizo es la unión entre las voces de los dos cantantes colombianos reconocidos por estar orgullosos de sus raíces y de su país de origen. Maluma, nacido en Medellín y Manuel Turizo, nacido en Montería, decidieron rendirle un homenaje a una de las regiones más importantes en la industria musical en Colombia: el Caribe

¿Cuándo fue el lanzamiento de “Apambichao”, la canción de Maluma y Manuel Turizo?

La colaboración entre ambos artistas se estrenó el pasado viernes 6 de marzo de 2026 en todas las plataformas digitales. Ese mismo día también se lanzó el videoclip oficial del sencillo, donde Manuel y Juan Luis (Maluma) protagonizan escenas cotidianas de barrio en una ciudad colombiana: planchar, jugar billar, bailar, celebrar con amigos, entre otras.

¿Por qué la nueva canción de Manuel Turizo y Maluma representa tanto el caribe colombiano?

La nueva canción de Manuel Turizo y Maluma representa al caribe colombiano al fusionar ritmos tropicales, urbanos, e incluso, algunas notas de acordeón. Por otro lado, el nombre del sencillo “Apambichao” hace referencia al pambiche, un género musical derivado del merengue, caracterizado por un ritmo más lento que el tradicional; lo cual lleva a homenajear la identidad y cultura de la región.

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¿Manuel Turizo y Maluma cantan ritmos tropicales?

A pesar de que el fuerte de ambos artistas es la música urbana, varios cantantes de este género están incursionando en interpretar otros ritmos, en este caso tropicales, e incluirlos en sus repertorios musicales. U

Un ejemplo de ello es Ryan Castro con sus canciones “Mujeriego”, “La Garrafa” y la más reciente “Mi Fortuna”.

Ryan Castro también se ha encargado de homenajear a Colombia
Ryan Castro también ha interpretado algunas canciones con ritmos tropicales, como "Mujeriego" (AFP/Theo Wargo)

¿Maluma y Manuel Turizo ya habían colaborado antes?

Antes de “Apambichao” (2026), Maluma y Manuel Turizo habían unido sus voces en “Amor en Coma” (2021), una canción de despecho que hizo parte del álbum “Dopamina” del artista cordobés.

Se espera que el artista nominado al Latin Grammy y certificado multi-platino, Manuel Turizo, grabe algunos otros sencillos con el ganador del Latin Grammy e ícono global de la música, Maluma.

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